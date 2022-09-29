Глава Всемирного банка предупредил о последствиях «идеального шторма» в мировой экономике — Finance.ua

Глава Всемирного банка предупредил о последствиях «идеального шторма» в мировой экономике Сегодня 21:00

Президент Всемирного банка Дэвид Малпас предупредил, что период низкого роста и высокой инфляции может растянуться на годы из-за российского вторжения в Украину, поскольку для отказа от энергоресурсов из россии нужно время.

Об этом сообщает Reuters

В своем выступлении в Стэнфордском университете Малпасс сказал, что вероятность рецессии в Европе растет, в то время как рост Китая резко замедляется, а объем производства США сократился в первой половине года. Эти события будут иметь серьезные последствия для развивающихся стран, сказал Малпасс.

По словам Малпасса, преодоление нынешнего «идеального шторма» в повышении процентных ставок, высокой инфляции и замедлении роста требует новых макро- и микроэкономических подходов.

Малпасс сказал, что будущий отчет банка «Бедность и всеобщее процветание» показал, что десятилетия прогресса в сокращении бедности замедлились к 2015 году, даже до пандемии COVID-19, в результате которой еще 70 млн человек оказались в бедности.

Отчет, который должен быть опубликован на следующей неделе, также показал 4%-ное снижение глобального медианного дохода, первое снижение с тех пор, как банк начал измерять этот показатель в 1990 году, сказал он.

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«Развивающийся мир сталкивается с чрезвычайно сложными краткосрочными перспективами, обусловленными резко возросшими ценами на удобрения и энергоносители, ростом процентных ставок и кредитных спредов, обесценением валюты и оттоком капитала», — сказал Малпас.

«Острая опасность для развивающегося мира заключается в том, что резкое замедление глобального роста перерастет в глобальную рецессию», — сказал он, отметив, что многие из этих стран все еще пытаются вернуться к допандемическим уровням дохода на душу населения.

Он призвал страны искать способы снижения инфляции, кроме строго синхронизированного повышения процентных ставок, происходящего сейчас, в том числе за счет повышения бюджетной эффективности, чтобы в большей степени направлять расходы на бедные и уязвимые слои населения.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) регулярно ухудшает прогноз роста мировой экономики в 2022 и 2023 годах. Фонд ожидает, что война россии против Украины вызовет «сейсмические волны» во всем мире.

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