Инфляция в еврозоне достигла рекордных 9,1% — Finance.ua

Инфляция в еврозоне достигла рекордных 9,1% Сегодня 07:01 — Мир

Инфляция в еврозоне достигла рекордных 9,1%

Рост потребительских цен в еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%.

Такие предварительные оценки Евростат обнародовал 31 августа.

Напомним, в еврозону входят Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словакия, Словения и Финляндия.

Инфляция в августе будет составлять 9,1%, тогда как в июле составляла 8,9%, что также было историческим максимумом.

По категориям больше всего выросли цены на энергоносители (38,3% — что, впрочем, меньше, чем июльский показатель 39,6%), продукты питания, алкоголь и табак (10,6%).

Евростат обратил внимание на высокий годовой уровень инфляции в энергетике — 38,3%, что несколько ниже по сравнению с 39,6% в июле. Продукты питания, алкоголь и табак выросли на 10,6% по сравнению с 9,8% в июле, причем дополнительный эффект засухи на континенте способствовал росту.

В некоторых странах ЕС инфляция замедляется. Показатель во Франции снизился до 6,5% в августе по сравнению с 6,8% в июле. Испания также опубликовала данные о замедлении инфляции за август до 10,3% в годовом исчислении по сравнению с 10,7% в июле по предварительной оценке Евростата.

В то же время в Германии в августе инфляция достигла наивысшего уровня за почти полвека — 8,8% в годовом исчислении.

Отметим, что в Эстонии самый высокий уровень инфляции в еврозоне — 25,2%, за ней следуют Литва (21,1%) и Латвия (20,8%). Мальта и Финляндия следуют за Францией с самыми низкими темпами инфляции — 7,1% и 7,6% соответственно.

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Економічна Правда По материалам:

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