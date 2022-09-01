Инфляция в еврозоне достигла рекордных 9,1% — Finance.ua
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Инфляция в еврозоне достигла рекордных 9,1%

Мир
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Инфляция в еврозоне достигла рекордных 9,1%
Инфляция в еврозоне достигла рекордных 9,1%
Рост потребительских цен в еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%.
Такие предварительные оценки Евростат обнародовал 31 августа.
Напомним, в еврозону входят Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словакия, Словения и Финляндия.
Инфляция в августе будет составлять 9,1%, тогда как в июле составляла 8,9%, что также было историческим максимумом.
По категориям больше всего выросли цены на энергоносители (38,3% — что, впрочем, меньше, чем июльский показатель 39,6%), продукты питания, алкоголь и табак (10,6%).
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Евростат обратил внимание на высокий годовой уровень инфляции в энергетике — 38,3%, что несколько ниже по сравнению с 39,6% в июле. Продукты питания, алкоголь и табак выросли на 10,6% по сравнению с 9,8% в июле, причем дополнительный эффект засухи на континенте способствовал росту.
В некоторых странах ЕС инфляция замедляется. Показатель во Франции снизился до 6,5% в августе по сравнению с 6,8% в июле. Испания также опубликовала данные о замедлении инфляции за август до 10,3% в годовом исчислении по сравнению с 10,7% в июле по предварительной оценке Евростата.
В то же время в Германии в августе инфляция достигла наивысшего уровня за почти полвека — 8,8% в годовом исчислении.
Отметим, что в Эстонии самый высокий уровень инфляции в еврозоне — 25,2%, за ней следуют Литва (21,1%) и Латвия (20,8%). Мальта и Финляндия следуют за Францией с самыми низкими темпами инфляции — 7,1% и 7,6% соответственно.
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По материалам:
Економічна Правда
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