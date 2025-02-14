Глава НБУ анонсировал создание стратегии ипотечного кредитования в Украине — Finance.ua

Глава НБУ анонсировал создание стратегии ипотечного кредитования в Украине Сегодня 11:48 — Кредит&Депозит

Глава НБУ анонсировал создание стратегии ипотечного кредитования в Украине

Совет финансовой стабильности, куда входят Национальный банк, Министерство финансов, Министерство экономики и Национальная комиссия по ценным бумагам, должен создать отдельную стратегию развития ипотеки в Украине, ведь только за счет субсидированного кредитования эта отрасль развиваться не может.

Об этом в интервью Forbes Ukraine заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Льготная программа «єОселя» поддержала рынок и заемщиков в критический момент, но развитие ипотеки должно быть комплексным, считает Пышный. Поэтому для этого он хочет разработать соответствующую стратегию, как это произошло со Стратегией развития кредитования.

Отдельно над этим уже начали работу профильные ассоциации НАБУ и АУБ, рассказал глава НБУ. Ощутимое влияние на этот рынок будет иметь принятие закона о страховании военных рисков, уверен Пышный. Также важны дерегуляция, сотрудничество с международными партнерами, новые инструменты финансирования.

Общую рамку должны определить НБУ, правительство, партнеры и рынок недвижимости.

«Рассчитываю на дискуссию с МВФ в феврале и вовлеченность Всемирного банка, — говорит глава НБУ. — Ипотека должна работать как рыночный инструмент, а не только как субсидированное кредитование».

Ваши деньги заслуживают большего. Выберите надежный депозит и дайте им шанс:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.