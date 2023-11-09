Глава MicroStrategy прогнозирует рост Bitcoin до $5 миллионов — Finance.ua

Глава MicroStrategy прогнозирует рост Bitcoin до $5 миллионов Сегодня 19:14 — Криптовалюта

Глава MicroStrategy прогнозирует рост Bitcoin до $5 миллионов

Глава компании MicroStrategy Майкл Сейлор является одним из самых известных Bitcoin-максималистов в криптоиндустрии. Предприниматель недавно поделился новым прогнозом и отметил, что в перспективе Bitcoin достигнет уровня в $5 млн за монету.

MicroStrategy удерживает в портфеле 158 400 BTC на сумму $5,5 млрд — это около 0,8% от общей эмиссии флагманского криптоактива.

Сейлор уверен, что в перспективе Bitcoin сможет вытеснить золото. При этом он считает, что в следующем году цифровой актив достигнет отметки в $500 тыс., а затем устремится к уровню $5 млн. Сейлор предполагает: потенциальное одобрение спотовых BTC-ETF станет самым мощным катализатором, который подтолкнет котировки главной криптовалюты к устойчивому росту.

Также специалист считает, что в перспективе Bitcoin получит широкое распространение в банковской индустрии. По его мнению, со временем кредитные организации позволят открывать депозиты в BTC и даже будут начислять проценты по остатку. В завершение Сейлор отметил, что Bitcoin является высоколиквидным активом — на этом фоне любой инвестор может скорректировать свой баланс, а сделать это получится по максимально справедливым ценам.

Отметим, что в ночь на 9 ноября флагманская криптовалюта обновила месячный рекорд стоимости. На момент написания новости Bitcoin торгуется около $36,703 при рыночной капитализации в $717 млрд.

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noworries По материалам:

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