Глава JPMorgan усомнился в реальности эмиссии Bitcoin — Finance.ua

Глава JPMorgan усомнился в реальности эмиссии Bitcoin Сегодня 19:47 — Криптовалюта

Глава JPMorgan усомнился в реальности эмиссии Bitcoin

Глава крупнейшего американского банка JPMorgan Джейми Даймон в эфире CNBС заявил, что сомневается в реальности ограничения эмиссии Bitcoin 21 млн монет.

«Может, оно дойдет до 21 млн, и появится фотография Сатоши, где он смеется над всеми вами», — предположил он.

Decrypt напомнили, что в октябре 2022 года топ-менеджер выразил скепсис относительно заложенного в алгоритм первой криптовалюты кода.

Технический директор стартапа Casa Джеймсон Лопп подчеркнул, что ограничение предложения Bitcoin обеспечивается всего пятью строчками кода. Он открыт для изучения и убедиться в его корректности может любой, заявил он.

С учетом запрограммированных халвингов достижение значения 21 млн должно состояться к 2141 году, пояснил разработчик Bitcoin Core Люк Дэш-младший.

Ранее аналитик Blockworks Дэн Смит назвал текущую модель Bitcoin неустойчивой, что снижает шансы цифрового золота стать мировой резервной валютой. Причина в низкой доле поступлений от транзакций в общем доходе биткоин-майнеров, отметил он.

Forklog По материалам:

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