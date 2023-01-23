Глава JPMorgan усомнился в реальности эмиссии Bitcoin — Finance.ua
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Глава JPMorgan усомнился в реальности эмиссии Bitcoin

Криптовалюта
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Глава JPMorgan усомнился в реальности эмиссии Bitcoin
Глава JPMorgan усомнился в реальности эмиссии Bitcoin
Глава крупнейшего американского банка JPMorgan Джейми Даймон в эфире CNBС заявил, что сомневается в реальности ограничения эмиссии Bitcoin 21 млн монет.
«Может, оно дойдет до 21 млн, и появится фотография Сатоши, где он смеется над всеми вами», — предположил он.
В Decrypt напомнили, что в октябре 2022 года топ-менеджер выразил скепсис относительно заложенного в алгоритм первой криптовалюты кода.
Технический директор стартапа Casa Джеймсон Лопп подчеркнул, что ограничение предложения Bitcoin обеспечивается всего пятью строчками кода. Он открыт для изучения и убедиться в его корректности может любой, заявил он.
С учетом запрограммированных халвингов достижение значения 21 млн должно состояться к 2141 году, пояснил разработчик Bitcoin Core Люк Дэш-младший.
Ранее аналитик Blockworks Дэн Смит назвал текущую модель Bitcoin неустойчивой, что снижает шансы цифрового золота стать мировой резервной валютой. Причина в низкой доле поступлений от транзакций в общем доходе биткоин-майнеров, отметил он.

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По материалам:
Forklog
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