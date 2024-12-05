Гибридный формат работы остается: как СЕО видят формат работы в мире и Украине (опрос) — Finance.ua

Гибридный формат работы остается: как СЕО видят формат работы в мире и Украине (опрос) Сегодня 19:06 — Казна и Политика

Гибридный формат работы остается: как СЕО видят формат работы в мире и Украине (опрос)

Большинство опрошенных руководителей и руководительниц в Украине (54%) и в мире (59%), размышляя о целях роста и трансформации, считают приоритетным направлением инвестирование средств в приобретение и внедрение новых технологий скорее, чем в развитие навыков и возможностей своего персонала.

Об этом говорится в исследовании kpmg.com , предоставленном finance.ua.

Взгляды на рабочую среду

Однако взгляды на рабочую среду у лидеров украинского и мирового бизнеса отличаются кардинально.

Украинские СЕО поддерживают идею гибридного формата работы (77%). Этот показатель несколько снизился по сравнению с опросом 2022 года, когда за такой формат проголосовало 88%.

В опросе мировых лидеров доминирует позиция относительно возвращения в традиционный офисный формат: ее поддерживают 83% респондентов (против 65% в 2022 году). Гибридный формат допускают только 13% руководителей (против 28% в 2022 году).

В 2024 году значительное влияние на украинские компании оказывает обмен знаниями между работниками (37%), тогда как разрыв в ожиданиях между поколениями также оказался важным (33%).

В то же время глобально наибольшее влияние наблюдается из-за количества работников, выходящих на пенсию, и нехватки квалифицированных кадров (31%), а также обмена знаниями (28%).

Эти показатели отражают большую ориентацию украинских компаний на внутренний рост и адаптацию к изменениям в поколенческой структуре рабочей силы, в то время как глобальные тренды подчеркивают вызовы, связанные с демографическими изменениями и управлением талантами на фоне быстрых социальных и технологических трансформаций.

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