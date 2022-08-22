Гибралтар продаст на аукционе российскую суперяхту Axioma стоимостью $75 миллионов — Finance.ua

Гибралтар продаст на аукционе российскую суперяхту Axioma стоимостью $75 миллионов Сегодня 18:33 — Фондовый рынок

Гибралтар продаст на аукционе российскую суперяхту Axioma стоимостью $75 миллионов

Во вторник, 23 августа, правительство Гибралтара выставит на аукцион 72,5-метровую суперяхту Axioma стоимостью примерно 75 миллионов долларов, которая была арестована в марте.

Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на британские СМИ.

Яхта Axioma, принадлежащая российскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, стала первым российским судном, выставленным на продажу после введения экономических санкций против росии за ее вторжение в Украину.

Отмечается, что власти Гибралтара выставили яхту на аукцион после того, как были нарушены условия кредита. росийский миллиардер не смог выплатить стоимость судна из-за того, что его добавили в список подсанкционных лиц Европейского Союза.

Яхту будет продавать Адмиралтейский суд Гибралтара на частном аукционе. По условиям продажи она будет продаваться в том месте, где она есть, и в том виде, в каком она сейчас. Аукцион закроется в тот же день, а средства от продажи будут переданы Адмиралтейскому суду.

По сообщению британской газеты Guardian, администраторы аукциона сообщили о «повышенном интересе» к яхте в течение последних дней. Сейчас в Гибралтар прибыли более 30 потенциальных покупателей, которые рассчитывают, что из-за принудительной продажи яхту можно будет купить по более низкой цене.

The Guardian пишет, что из-за долга Пумпянского яхта с шестью гостевыми каютами, бассейном, 3D-кинозалом, тренажерным залом, джакузи и полностью оборудованным спа-центром, будет продана «не в пользу украинского народа, а в пользу американского инвестиционного банка JP Morgan» , которому российский миллиардер должен более 20 миллионов долларов.

Ранее правительства Британии, США и других стран говорили о том, что деньги, конфискованные у российских олигархов, следует передать Украине в качестве компенсации за российскую агрессию.

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