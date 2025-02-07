Гетманцев сказал, когда могут легализовать криптовалюту — Finance.ua

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Гетманцев сказал, когда могут легализовать криптовалюту

Криптовалюта
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Гетманцев сказал, когда могут легализовать криптовалюту
Гетманцев сказал, когда могут легализовать криптовалюту
Криптовалюта в Украине должна быть официально легализована до лета 2025 года.
Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сказал об этом на мероприятии «Новая экономика: криптовалюты, CBD и OnlyFans», передает Mezha.Media.
Основная часть законопроекта о легализации криптовалюты уже полностью готова. Продолжаются дискуссии по финансовому мониторингу операций и налогообложению.
Гетманцев заявил, что никаких бонусов или льгот для криптовалют не будет по нескольким причинам. Международные эксперты считают, что введение льготного режима может создать неравномерную налоговую нагрузку на традиционные индустрии, использующие криптовалюту. Планируется, что криптовалюта будет облагаться налогом на уровне, аналогичном другим инвестиционным активам с нормальными ставками налога.
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Сейчас работают над вопросом переходного периода для лиц, которые уже инвестировали в криптовалюту, но не могут доказать, что потратили какие-то деньги на ее приобретение. Когда закон вступит в силу, им придется платить налог не с прибыли, а с полной суммы, уже имеющейся в криптовалюте.
Теоретически криптовалюта должна регулироваться Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, сказал Гетманцев. Но этот орган институционально не уполномочен заниматься этим. Он считает, что этим должен заниматься Национальный банк Украины, но в дальнейшем это может измениться.
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«Я считаю, что теоретически это должна быть Национальная комиссия по ценным бумагам. Но, к сожалению, мы видим, что этот орган, у нас, в нашем конкретном государстве, институционально не способен овладеть соответствующими отношениями и урегулировать таким образом, как с доверенной ему отраслью справляется Национальный банк», — сказал Гетманцев.
Законопроект о криптовалюте будет рассмотрен в первом чтении в первом квартале.
«Пообещать точно я могу, что мы сделаем все возможное, чтобы этот закон хотя бы до лета этого года [был принят]», — подытожил он.
По материалам:
gazeta.ua
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