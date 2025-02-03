Гетманцев рассказал о планах по повышению налогов в 2025 году — Finance.ua
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Гетманцев рассказал о планах по повышению налогов в 2025 году

Казна и Политика
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Гетманцев рассказал о планах по повышению налогов в 2025 году
Гетманцев рассказал о планах по повышению налогов в 2025 году
Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев уверяет, что повышение налогов в 2025 году не планируется.
Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.
«Мы достаточно уверенно видим наши перспективы на 2025 год, если не будет (это уточнение принципиально важное) какого-то крайне негативного сценария развития событий. Того, о чем даже не хочется говорить, что потребует мгновенного сбора больших дополнительных финансовых ресурсов. Но это на данный момент маловероятно. Поэтому, подытоживая, могу сказать, что нет, мы не планируем повышение налогов в 2025 году», — сказал он.

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По его словам, государственный бюджет на 2025 год рассчитан на продолжение военных действий до конца года и обеспечен партнерами и внутренними поступлениями.
Гетманцев также предвидит увеличение перевыполнения госбюджета налоговой службой по сравнению с 2024 годом.
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По материалам:
Українські Новини
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