Гетманцев обратился к обменникам по поводу комиссии за обмен "изношенных" купюр — Finance.ua

Гетманцев обратился к обменникам по поводу комиссии за обмен "изношенных" купюр Сегодня 15:30 — Валюта

Гетманцев обратился к обменникам по поводу комиссии за обмен "изношенных" купюр

Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в т. ч. банкам по поводу введения дополнительной комиссии за обмен «изношенных» купюр. Главапо вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обратился к валютным обменникам,банкам по поводу введения дополнительной комиссии за обмен «изношенных» купюр.

«Друзья, понимаю, возможно, в поиске дополнительной маржинальности вы немного забылись и забыли, что в стране война. Именно поэтому, наверное, решили ввести дополнительную комиссию за обмен „изношенных“ купюр, среди которых изношенными считаются даже помятые или с крошечными крапинками в уголке. Эта крапинка может вам слишком дорого стоить. Если точнее — лицензии», — отметил он.

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По словам Гетманцева, Нацбанк уже занимается этой проблемой.

Он попросил граждан сообщать факты безосновательного отказа от обмена валют и/или вымогания обменниками дополнительных комиссий.

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