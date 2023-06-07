Гетманцев обратился к обменникам по поводу комиссии за обмен "изношенных" купюр — Finance.ua
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Гетманцев обратился к обменникам по поводу комиссии за обмен "изношенных" купюр

Валюта
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Гетманцев обратился к обменникам по поводу комиссии за обмен "изношенных" купюр
Гетманцев обратился к обменникам по поводу комиссии за обмен "изношенных" купюр
Глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обратился к валютным обменникам, в т. ч. банкам по поводу введения дополнительной комиссии за обмен «изношенных» купюр.
«Друзья, понимаю, возможно, в поиске дополнительной маржинальности вы немного забылись и забыли, что в стране война. Именно поэтому, наверное, решили ввести дополнительную комиссию за обмен „изношенных“ купюр, среди которых изношенными считаются даже помятые или с крошечными крапинками в уголке. Эта крапинка может вам слишком дорого стоить. Если точнее — лицензии», — отметил он.
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По словам Гетманцева, Нацбанк уже занимается этой проблемой.
Он попросил граждан сообщать факты безосновательного отказа от обмена валют и/или вымогания обменниками дополнительных комиссий.

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По материалам:
Корреспондент.net
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