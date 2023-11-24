Германия планирует увеличить госдолг и закрыть «дыру» в бюджете — Finance.ua

Германия планирует увеличить госдолг и закрыть «дыру» в бюджете Сегодня 11:30 — Мир

Германия планирует увеличить госдолг и закрыть «дыру» в бюджете

Федеральное правительство Германии планирует увеличить государственный долг и не исключает повышения налогов, что позволит закрыть огромную «дыру» в бюджете.

Такую перспективу указал министр финансов Кристиан Линднер в своем заявлении для прессы в четверг в Берлине.

Глава Минфина проинформировал, что представит правительству проект дополнительного бюджета на 2023 год в следующую среду.

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После консультации с канцлером и вице-канцлером на следующей неделе я представлю дополнительный бюджет на этот год. Мы возложим расходы, особенно для покрытия ограничений цен на электроэнергию и газ, на конституционно безопасную основу", — сказал политик.

По его словам, о бюджете на 2024 год можно будет говорить только тогда, когда будет конституционно безопасная ситуация.

Линднер хочет приостановить действие на нынешний год так называемого «долгового тормоза», закрепленного в Основном законе, что позволит федеральному правительству значительно увеличить долг.

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Согласно расчетам Министерства финансов, это предусматривает дополнительную сумму в размере около 45 млрд евро, предназначенную прежде всего для того, чтобы подвести финансовую базу под расходы энергетического кризисного фонда.

С дополнительным бюджетом новый долг в основном бюджете, вероятно, увеличится примерно до 90 млрд евро.

Таким образом, правящая трехпартийная коалиция реагирует на недавнее решение Федерального конституционного суда.

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Однако, говорят эксперты, дополнительный бюджет вряд ли будет возможен без оглашения правительством чрезвычайной ситуации. Это ставит под вопрос возможность принятия до конца года главного финансового документа на следующий год, который планировали проголосовать в Бундестаге на следующей неделе.

Коалиция в составе социал-демократов, «Зеленых» и либералов в среду отложила срок переговоров по бюджету-2024, пытаясь найти выход из кризиса, вызванного «дырой» в финансах на 60 млрд евро из-за решения Конституционного суда, запретившего направлять неиспользованные средства из чрезвычайного положения «ковидного» пакета на экологические инициативы и поддержку промышленности.

Ситуация может затронуть и Украину, военную помощь которой планировалось увеличить с 4 млрд евро в этом году до 8 млрд евро в следующем.

Укрінформ По материалам:

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