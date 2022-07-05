Германия конфисковала три танкера «Газпрома» — Finance.ua
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Германия конфисковала три танкера «Газпрома»

Криминал
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Власти Германии конфисковали три танкера бывшей дочерней компании «Газпрома» после того, как россия вдвое снизила поставки газа своему крупнейшему клиенту в Евросоюзе.
Как сообщает moscowtimes.eu со ссылкой на The Telegraph, госсобственностью стали СПГ-танкеры «Амур» и «Обь», зафрахтованные до 2028 года, и Clean Energy, взятый в аренду до 2026 года.
Компания-владелец двух танкеров, американская Dynagas LNG Partners, сообщила, что Федеральное сетевое агентство ФРГ взяло их под контроль «на неограниченный период времени».
Немецкие власти в апреле ввели процедуру внешнего управления в Gazprom Germania GmbH, которая управляла крупнейшим в стране подземным газовым хранилищем Реден в Нижней Саксонии и владела розничным бизнесом по продаже топлива (Wingas).
1 апреля «Газпром» сообщил, что перестал контролировать Gazprom Germania GmbH. Активы были переданы Gazprom Export Business Services LLC, владельцем которой оказалось некое московское АО «Палмери», на 99,9% принадлежащее своему гендиректору Дмитрию Цепляву.
Минэкономики Германии признало соглашение недействительным, сославшись на то, что оно было совершено без одобрения регулирующих органов, что нарушает закон о внешней торговле.
«Газпром» ответил прекращением поставок газа, остановив на неопределенный срок трубопровод «Ямал-Европа» и прикрутив наполовину вентиль «Северного потока 1».
По материалам:
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