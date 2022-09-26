Германия договорилась о поставках газа из ОАЭ — Finance.ua
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Германия договорилась о поставках газа из ОАЭ

Энергетика
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Германия подписала соглашение о поставках сжиженного природного газа из Объединенных Арабских Эмиратов, которое заместит утраченные поставки российского газа.
Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.
Стало известно, что договор подписала немецкая компания RWE во время визита канцлера Олафа Шольца в страну, первый законтрактованный объем составляет 137 тысяч кубометров. Газ привезут танкером в декабре в новый терминал в городе Брунсбюттель на севере Германии.
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Новые договоренности по энергоресурсам — ключевая цель поездки Шольца на Ближний Восток. Известно, что затем канцлер отправится в Саудовскую Аравию и Катар. У него есть третьи крупнейшие газовые резервы в мире, однако подписание соглашений пока не ожидается.
Напомним, Bloomberg прогнозирует энергокризис до 2025 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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