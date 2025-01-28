General Motors представила обновленный Cadillac Lyriq в 2025 году — Finance.ua

General Motors представила обновленный Cadillac Lyriq в 2025 году Сегодня 02:32 — Технологии&Авто

General Motors представила обновленный Cadillac Lyriq в 2025 году

Cadillac Lyriq, дебютировавший в 2023 году, тихо пережил обновление до 2025 года, несмотря на отсутствие официальных анонсов от производителя. Обновления касаются как технической, так и эстетической составляющих, которые сделали модель еще более привлекательной на рынке электрокаров.

Одним из главных изменений стало сокращение количества используемых компонентов на 24%. Это соответствует стратегии General Motors по упрощению цепочек поставок. Теперь больше деталей для Lyriq производится в Мексике и Южной Корее, что помогло оптимизировать производственные издержки.

Среди новых функций стоит отметить увеличенный запас хода, опцию запоминания положения сиденья переднего пассажира и расширенную цветовую гамму подсветки салона, включающую более 100 оттенков. Покупатели также могут выбрать пакеты оформления с акцентами бронзового, синего и красного цветов.

Для тех, кто выбирает автомобиль на 2025 год, Cadillac Lyriq становится еще более выгодным вариантом. Автомобиль теперь предлагает повышенную мощность, позволяющую ему конкурировать с лидерами сегмента, такими как BMW iX.

Lyriq продолжает укреплять позиции среди лучших легковых автомобилей благодаря балансу между инновационным дизайном, технологичностью и производительностью. Это делает его отличным выбором для тех, кто ищет электрокары для города или автомобиль для дальних путешествий. Cadillac Lyriq 2025 года — это еще один шаг к будущему, где технологии и комфорт идут бок о бок.

Ampercar По материалам:

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