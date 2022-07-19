General Motors представила электрический кроссовер — Finance.ua

General Motors представила электрический кроссовер Сегодня 23:28 — Технологии&Авто

General Motors представила электрический кроссовер, www.cnbc.com

Американская компания General Motors презентовала электрический кроссовер 2024 года Chevrolet Blazer SS EV.

Об этом сообщает CNBC

По данным компании, мощность автомобиля составляет 557 лошадиных сил, крутящий момент 648 Нм. Разогнаться с нуля до 96 км в час авто сможет менее чем за 4 секунды.

2024 Chevrolet Blazer SS EV может проехать на одной зарядке от 398 до 515 км.

www.cnbc.com

В автомобиле установлен 45-сантиметровый сенсорный дисплей и 28-сантиметровый экран с информационной системой.

Цена 2024 года Chevrolet Blazer SS EV будет составлять от 45 тыс. до 66 тысяч долларов, в зависимости от модификации.

Первые кроссоверы появятся в салонах летом следующего года.

www.cnbc.com

Укрінформ По материалам:

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