General Motors отзывает почти полмиллиона автомобилей: причина — Finance.ua

General Motors отзывает почти полмиллиона автомобилей: причина
General Motors отзовет 461 839 автомобилей из-за проблем с трансмиссией.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что под отзыв подпадают, в частности, некоторые автомобили Chevrolet Silverado, GMC Sierra и Cadillac Escalade 2020−2022 годов выпуска.
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В сообщении утверждают, что на этих автомобилях может выйти из строя клапан управления трансмиссией, что приведет к блокировке задних колес.
Напомним, ранее General Motors представили самый дорогой американский бронированный внедорожник. Линейку Chevrolet Suburban пополнила заводская бронированная версия Shield. Рамные внедорожники будут производить специально для дипломатических представительств США в других странах.
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