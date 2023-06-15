General Motors не хочет отказываться от машин с ДВС — Finance.ua

General Motors не хочет отказываться от машин с ДВС
Автопроизводитель General Motors заявил о том, что выпуск грузовиков с ДВС будет продолжаться еще в течение 10 лет.
Таким образом, компания получит десятки миллиардов дополнительной прибыли до того, как полностью откажется от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
GM в ноябре 2021 года заявила, что к 2035 году перейдет на полностью электрические модели. Однако бренд никогда не говорил о сроках прекращения производства внедорожников и грузовиков на ДВС. Эксперты предполагали, что это произойдет к 2035 году.
Отмечается, что благодаря длительному выпуску автомобилей с ДВС компания сможет заработать за весь оставшийся период около 50 миллиардов долларов. Известно, что недавно автопроизводитель инвестировал три миллиарда в модернизацию своих заводов.
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