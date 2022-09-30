General Motors изобрел адаптивный руль, изменяющий форму — Finance.ua

General Motors изобрел адаптивный руль, изменяющий форму 30.09.2022, 00:22 — Технологии&Авто

General Motors изобрел адаптивный руль, изменяющий форму

Компания General Motors запатентовала адаптивный руль. Он может изменять форму, толщину, текстуру и расположение упоров под большие пальцы.

Пока технология описана только общими словами, но возможности, которые она открываемт, выглядят интересно.

Например, изменяя форму и текстуру руля, можно настраивать его под конкретного водителя или условия движения. Реализовано это условно просто — с помощью системы пневмокамер. Их планируют встраивать в материал оплетки.

По замыслу, водителю будут доступны несколько установленных профилей. Активировать те или иные настройки предлагается вручную или автоматически: брелоком, с помощью Face ID, на основе данных о сердцебиении, температуре и уровне стресса. Например, в дождь текстуру руля можно сделать более грубой, чтобы повысить трение и улучшить хват.

Кроме того, технология решит еще одну проблему — сделает руль по-настоящему универсальным, подходящим под ладони любого размера.

Правда, когда такие системы появятся на серийных машинах, пока неизвестно. General Motors сроков не раскрывает, да и вряд ли они где-то обозначены.

Телеканал 24 По материалам:

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