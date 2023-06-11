General Motors инвестирует более $1 млрд в заводы по выпуску пикапов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

General Motors инвестирует более $1 млрд в заводы по выпуску пикапов

Фондовый рынок
11
General Motors инвестирует более $1 млрд в заводы по выпуску пикапов
General Motors инвестирует более $1 млрд в заводы по выпуску пикапов
Американский автопроизводитель General Motors Co. планирует инвестировать $1 млрд в переоборудование двух заводов в штате Мичиган для производства мощных пикапов следующего поколения.
Как говорится в сообщении компании, сборочная фабрика Flint Assembly с четвертого квартала этого года получит инвестиции в размере $788 млн, завод Flint Metal Center — $233 млн.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
GM объявила, что с 2035 года будет продавать только автомобили на электроприводе.
Несмотря на это, спрос на ее пикапы с двигателями внутреннего сгорания, включая модели Chevrolet Silverado и GMC Sierra, остается высоким, отмечает CNBC. В прошлом году продажи таких автомобилей выросли на 38% - почти до 288 тыс.
За последние три месяца капитализация компании сократилась на 16,4%, до $47,65 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 6,2%.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 📱

По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.