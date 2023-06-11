General Motors инвестирует более $1 млрд в заводы по выпуску пикапов — Finance.ua

General Motors инвестирует более $1 млрд в заводы по выпуску пикапов
Американский автопроизводитель General Motors Co. планирует инвестировать $1 млрд в переоборудование двух заводов в штате Мичиган для производства мощных пикапов следующего поколения.
Как говорится в сообщении компании, сборочная фабрика Flint Assembly с четвертого квартала этого года получит инвестиции в размере $788 млн, завод Flint Metal Center — $233 млн.
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GM объявила, что с 2035 года будет продавать только автомобили на электроприводе.
Несмотря на это, спрос на ее пикапы с двигателями внутреннего сгорания, включая модели Chevrolet Silverado и GMC Sierra, остается высоким, отмечает CNBC. В прошлом году продажи таких автомобилей выросли на 38% - почти до 288 тыс.
За последние три месяца капитализация компании сократилась на 16,4%, до $47,65 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 6,2%.
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