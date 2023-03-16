Генерация электроэнергии полностью обеспечивает потребности потребителей — Галущенко Сегодня 11:34 — Энергетика

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В Житомирской области возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтов сетевой инфраструктуры.

За последние сутки возобновлено электроснабжение около 9 тысяч абонентов Донецкой области в пострадавших от рашистских обстрелов районах.

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