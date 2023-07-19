Гендиректором российской «дочки» Danone стал племянник Кадырова — Finance.ua

Гендиректором российской «дочки» Danone стал племянник Кадырова
Новым генеральным директором российского филиала Danone после захвата компании российским правительством стал Якуб Закриев, который возглавляет Министерство сельского хозяйства Чечни.
Об этом пишут росСМИ, пишет thepage.
Закриев — племянник (сын родной сестры) главы Чечни рамзана Кадырова. До руководства Минсельхозом региона он занимал должность мэра Грозного, а также руководил администрацией главы и правительства Чечни.
Президентом ООО «Пивоваренная компания „Балтика“», которая фактически была национализирована одновременно с российским подразделением Danone, стал Таймураз Боллоев, уже возглавлявший «Балтику» с 1991 по 2004 год.
Напомним, что 16 июля президент россии Владимир Путин собственным приказом передал доли иностранных акционеров пивоваренной компании «Балтика» и концерна Danone «во временное управление росимуществом».
Национализировать иностранные активы юридических и физических лиц из «недружественных стран» российским властям фактически разрешает указ путина, подписанный в апреле. Первой компанией, активы которой были переданы во временное управление россии, стала финская Fortum, крупнейший иностранный инвестор на российском рынке электроэнергетики.
Напомним, что датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса — компании «Балтика». Однако не успела завершить сделку перед ее рейдерством со стороны россии.
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