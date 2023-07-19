Гендиректором российской «дочки» Danone стал племянник Кадырова — Finance.ua

Гендиректором российской «дочки» Danone стал племянник Кадырова Сегодня 17:34 — Фондовый рынок

Новым генеральным директором российского филиала Danone после захвата компании российским правительством стал Якуб Закриев, который возглавляет Министерство сельского хозяйства Чечни.

Об этом пишут росСМИ, пишет thepage.

Закриев — племянник (сын родной сестры) главы Чечни рамзана Кадырова. До руководства Минсельхозом региона он занимал должность мэра Грозного, а также руководил администрацией главы и правительства Чечни.

Президентом ООО «Пивоваренная компания „Балтика“», которая фактически была национализирована одновременно с российским подразделением Danone, стал Таймураз Боллоев, уже возглавлявший «Балтику» с 1991 по 2004 год.

Напомним, что 16 июля президент россии Владимир Путин собственным приказом передал доли иностранных акционеров пивоваренной компании «Балтика» и концерна Danone «во временное управление росимуществом».

Национализировать иностранные активы юридических и физических лиц из «недружественных стран» российским властям фактически разрешает указ путина, подписанный в апреле. Первой компанией, активы которой были переданы во временное управление россии, стала финская Fortum, крупнейший иностранный инвестор на российском рынке электроэнергетики.

Напомним, что датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса — компании «Балтика». Однако не успела завершить сделку перед ее рейдерством со стороны россии.

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