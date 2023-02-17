Geely запускает новый автомобильный бренд — Finance.ua

Geely запускает новый автомобильный бренд
Китайский автомобильный гигант Geely готовит к запуску новый суббренд, под которым будут выпускать авто среднего и высокого класса на «новых источниках энергии».
Презентация нового суббренда Geely состоится 23 февраля на главной площадке Азиатских игр в Ханчжоу (провинция Чжэцзян, Китай).
В преддверии премьера Geely поделилась тизерными изображениями первой модели своего нового суббренда. Судя по снимкам, ею станет седан, но его название и характеристики пока засекречены.
Напомним, в начале февраля генеральный директор Geely Ган Цзяюэ заявил, что компания планирует запустить новую линейку автомобилей на новых источниках энергии среднего и высокого класса. В нее войдут гибридные и полностью электрические модели, которые должны выйти на рынок в ближайшие три года.
Ранее стало известно, что Geely открывает новую сеть дилеров в Украине.
Напомним, что на первом этапе по возвращении бренд Geely в Украину будет представлен кроссовером Atlas Pro.
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