Geely вывела на рынок базовую версию Coolray — Finance.ua
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Geely вывела на рынок базовую версию Coolray

Технологии&Авто
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Geely вывела на рынок базовую версию Coolray
Geely вывела на рынок базовую версию Coolray
Geely начала продавать упрощенную версию Coolray с атмосферным мотором в Китае под названием Geely Binyue Super Edition. Автомобиль оснащен 1,5-литровым безнаддувным двигателем и механической коробкой передач. Начальная цена составляет 9200 долларов, а версия с бесступенчатой ​​трансмиссией стоит 10 200 долларов. До конца месяца действуют скидки, благодаря которым стартовая цена снижается до 8400 долларов.
Модель с МКПП оснащена 16-дюймовыми колесами и не имеет таких систем, как ESP, антипробуксовочная система и ассистент помощи при подъеме. Автомобиль оборудован упрощенным вариантом 1,5-литрового двигателя мощностью 127 л.с. без турбины, крутящий момент которого уменьшен с 290 до 152 Нм. Вариатор CVT8 автомобиль получил от седана Emgrand.
Максимальная скорость новой версии снижена до 175 км/ч, в то время как версия с турбомотором может разгоняться до 200 км/ч. Версия с бесступенчатой ​​трансмиссией потребляет не более 7 литров топлива на 100 км.
По материалам:
УНН
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