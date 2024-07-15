Geely вывела на рынок базовую версию Coolray — Finance.ua

Geely вывела на рынок базовую версию Coolray Сегодня 22:10 — Технологии&Авто

Geely вывела на рынок базовую версию Coolray

Geely начала продавать упрощенную версию Coolray с атмосферным мотором в Китае под названием Geely Binyue Super Edition. Автомобиль оснащен 1,5-литровым безнаддувным двигателем и механической коробкой передач. Начальная цена составляет 9200 долларов, а версия с бесступенчатой ​​трансмиссией стоит 10 200 долларов. До конца месяца действуют скидки, благодаря которым стартовая цена снижается до 8400 долларов.

Модель с МКПП оснащена 16-дюймовыми колесами и не имеет таких систем, как ESP, антипробуксовочная система и ассистент помощи при подъеме. Автомобиль оборудован упрощенным вариантом 1,5-литрового двигателя мощностью 127 л.с. без турбины, крутящий момент которого уменьшен с 290 до 152 Нм. Вариатор CVT8 автомобиль получил от седана Emgrand.

Максимальная скорость новой версии снижена до 175 км/ч, в то время как версия с турбомотором может разгоняться до 200 км/ч. Версия с бесступенчатой ​​трансмиссией потребляет не более 7 литров топлива на 100 км.

УНН По материалам:

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