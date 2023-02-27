Geely представили новую линейку роскошных автомобилей (видео) — Finance.ua

Geely представили новую линейку роскошных автомобилей (видео) Сегодня 02:18 — Технологии&Авто

Geely представили новую линейку роскошных автомобилей (видео)

Geely Auto запустили новую линейку роскошных электрифицированных автомобилей Galaxy. Одним из ее первых представителей стал большой кроссовер Galaxy L7. Об этом рассказали на сайте Car News China.

Линейка Galaxy получила новый логотип и будет отличаться более роскошными моделями авто. Весь модельный ряд будет состоять из электрифицированных автомобилей.

У Galaxy будет две линейки моделей — L (для гибридных авто) и E (для электромобилей). Первым автомобилем серии E станет E8, который поступит в продажу в четвертом квартале 2023 года.

Все гибридные модели построены на платформе Geely E-CMA, разработанной совместно с Volvo. Серия E основана на SEA, которую используют электромобили Lotus или Zeekr.

Помимо этого многие бренды и серии Geely решили объединить. Например, бренд Geometry станет серией автомобилей Geely.

Всего в линейку Galaxy войдут семь различных моделей. Это будут премиальные кроссоверы и седаны.

Geely Galaxy L7

Гибридный кроссовер Galaxy L7 станет первым автомобилем в линейке Galaxy. Он получил передовые технологии и имеет отличную безопасность.

Кроссовер получил стильный дизайн с разделенной передней оптикой и без решетки радиатора. Черные вставки на кузове делают модель визуально меньше.

В интерьере установлены четыре больших дисплея: 10,25-дюймовая приборная панель, центральный экран управления с диагональю 13,2 дюйма, экран для пассажира с диагональю 16,2 дюйма и экран HUD с диагональю 25,6 дюйма.

Galaxy L7 использует процессор Qualcomm Snapdragon 8155 и новую операционную систему Galaxy N-OS. Geely утверждает, что скорость работы приложений и других сервисов были значительно улучшены.

Кроссовер оснащен гибридной силовой установкой NordThor Hi-X 8848 мощностью 390 или 663 л.с. Тепловой КПД составляет 44,26%, что является первым показателем среди серийно выпускаемых гибридных двигателей.

Максимальная скорость Galaxy L7 ограничена на отметке 200 км/ч. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,9 секунды.

Расход топлива по циклу WLTC составляет 5,2 л на 100 км. Запас хода с полным баком и полной зарядкой — до 1370 км.

Кроссовер уже доступен для предварительного заказа. Начальная цена составляет от 200 000 юаней (29 000 долларов).

Geely Galaxy Light

Еще одним представленным автомобилем стал концепт большого купеобразного седана Galaxy Light. Его коэффициент аэродинамического сопротивления составляет менее 0,19, что делает его одним из самых обтекаемых авто в мире. Серийная версия должна быть представлена ​​в конце 2023 года.

Galaxy Light оснастят лидарами, радарами и спутниковыми приемниками. Дочерняя компания Geely, Geespace, планирует вывести на орбиту 72 спутника к 2025 году.

В концепт-каре отсутствуют физические боковые зеркала заднего вида и дверные ручки. Поддерживается разблокировка NFC, а сзади установлен порт для дронов.

Galaxy Light является полностью электрическим авто. Пока его характеристики держат в секрете.

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Фокус По материалам:

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