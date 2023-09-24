Geely представили бюджетный электрокроссовер (фото) — Finance.ua

Geely представили бюджетный электрокроссовер (фото) 24.09.2023, 01:19 — Технологии&Авто

Geely представили бюджетный электрокроссовер (фото), Фото: Weibo

В Китае поступил в продажу новый бюджетный электрокроссовер Geely Panda Knight. Новинка получила стильный дизайн и поддержку быстрой зарядки.

Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Geely Panda Knight представляет собой внедорожную версию компактного электромобиля. Она отличается измененным дизайном и обилием улучшений.

На выбор доступны три цвета кузова: белый, песочный и зеленый. Также можно выбрать один из двух оттенков интерьера — зеленый или белый.

Фото: Weibo

Geely Panda Knight получил 14-дюймовые колесные диски из алюминиевого сплава. Снаружи есть лестница для подъема на крышу авто.

Габариты Geely Panda Knight:

длина — 3 135 мм;

ширина — 1 565 мм;

высота — 1655 мм;

колесная база — 2 015 мм.

В интерьере расположены 9,2-дюймовая приборная панель и 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. В список оснащения входят поддержка подключения через Bluetooth, кондиционер с дистанционным управлением, ABS и система управления аккумулятором. Объем багажника составляет 800 литров со сложенным задним рядом сидений.

Фото: Weibo

Geely Panda Knight оснащен электромотором мощностью 41 л.с. и 110 Нм крутящего момента. Он питается от аккумуляторной батареи емкостью 17,03 кВт·ч.

Запас хода составляет до 200 км на одном заряде. Также электрокроссовер может заряжаться с 30% до 80% всего за 30 минут.

Сначала Geely Panda Knight будет доступна со скидкой по цене 49 900 юаней (6 860 долларов). Позже модель подорожает до 53 900 юаней (7410 долларов).

Фокус По материалам:

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