Geely представила свой первый электрический суперкар (фото) — Finance.ua

Geely представила свой первый электрический суперкар (фото) 24.11.2024, 00:05 — Технологии&Авто

Geely представила свой первый электрический суперкар (фото), Фото: Geely

На автосалоне в Гуанчжоу был представлен спортивный электромобиль Jiyue Robo X. Первый суперкар от концерна Geely поступит в производство с 2027 года и будет выпущен лимитированной серией из 88 авто.

Об этом сообщает сайт Autohome.

Robo X станет флагманом в линейке субаренды Geely Jiyue.

Двери поднимаются вверх. В его основе лежит карбоновый монокок, а масса составляет 1850 кг.

Фото: Geely

Своим силуэтом со сдвинутым вперед салоном купе Jiyue Robo X очень напоминает суперкар Lotus Evija.

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Очевидно, новинку создали на его основе, ведь Geely владеет компанией Lotus. Впрочем, китайская модель несколько больше.

Фото: Geely

В отделке салона использовали кожу и карбон. Цифровой щиток приборов размещен на руле-штурвале.

Также отмечено, что суперкар получит инновационный автопилот четвертого поколения, позволяющий водителю не следить за дорогой.

Фото: Geely

Характеристики Geely Jiyue Robo X рассекретили частично. Известно, что китайский суперкар получит четыре двигателя (по одному на колесо) и сможет разгоняться до сотни за 1,9 с, а его запас хода составит 650 км.

Фокус По материалам:

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