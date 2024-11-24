Geely представила свой первый электрический суперкар (фото) — Finance.ua

Geely представила свой первый электрический суперкар (фото)
На автосалоне в Гуанчжоу был представлен спортивный электромобиль Jiyue Robo X. Первый суперкар от концерна Geely поступит в производство с 2027 года и будет выпущен лимитированной серией из 88 авто.
Об этом сообщает сайт Autohome.
Robo X станет флагманом в линейке субаренды Geely Jiyue.
Двери поднимаются вверх. В его основе лежит карбоновый монокок, а масса составляет 1850 кг.
Своим силуэтом со сдвинутым вперед салоном купе Jiyue Robo X очень напоминает суперкар Lotus Evija.
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Очевидно, новинку создали на его основе, ведь Geely владеет компанией Lotus. Впрочем, китайская модель несколько больше.
В отделке салона использовали кожу и карбон. Цифровой щиток приборов размещен на руле-штурвале.
Также отмечено, что суперкар получит инновационный автопилот четвертого поколения, позволяющий водителю не следить за дорогой.
Характеристики Geely Jiyue Robo X рассекретили частично. Известно, что китайский суперкар получит четыре двигателя (по одному на колесо) и сможет разгоняться до сотни за 1,9 с, а его запас хода составит 650 км.
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