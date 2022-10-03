Geely купила 7,6% акций Aston Martin — Finance.ua

Geely купила 7,6% акций Aston Martin Сегодня 04:13 — Фондовый рынок

Geely купила 7,6% акций Aston Martin

Ранее в этом году Aston Martin Lagonda отклонил предложение Geely и InvestIndustrial об инвестициях в акционерный капитал, заявив, что «нет оснований для дальнейшего обсуждения».

В то время 109-летняя марка спортивных автомобилей утверждала, что предложенное соглашение не является «привлекательным вариантом финансирования или возможностью создания стоимости для существующих акционеров». Однако, видимо, были дальнейшие дискуссии и политические обстоятельства, потому что ситуация обернулась на 180 градусов.

Сейчас компания Geely опубликовала пресс-релиз, в котором сообщается, что она достигла соглашения с Aston Martin. Крупнейшая частная автомобильная технологическая группа Китая заключила соглашение с Aston Martin Lagonda о покупке 7,6% акций британского бренда за неназванную сумму.

Geely контролирует огромное количество автопроизводителей, включая Volvo, Lotus, Polestar, Proton и London Electric Vehicle Company (LEVC), а также новичков, таких как Lynk&Co, Zeekr и Geometry. Следует также отметить, что основатель и председатель правления Geely Ли Шуфу имеет 9,7% акций в Mercedes-Benz Group через Tenaciou3 Prospect Investment Limited.

Сотрудничество между Geely и Aston Martin состоялось всего через несколько месяцев после того, как британский бренд представил обновленный логотип и новый девиз. Его первая электрическая модель запланирована на 2025 год, а все продукты будут электрифицированы к 2026 году.

Телеканал 24 По материалам:

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