Geely купила 7,6% акций Aston Martin — Finance.ua
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Geely купила 7,6% акций Aston Martin

Фондовый рынок
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Geely купила 7,6% акций Aston Martin
Geely купила 7,6% акций Aston Martin
Ранее в этом году Aston Martin Lagonda отклонил предложение Geely и InvestIndustrial об инвестициях в акционерный капитал, заявив, что «нет оснований для дальнейшего обсуждения».
В то время 109-летняя марка спортивных автомобилей утверждала, что предложенное соглашение не является «привлекательным вариантом финансирования или возможностью создания стоимости для существующих акционеров». Однако, видимо, были дальнейшие дискуссии и политические обстоятельства, потому что ситуация обернулась на 180 градусов.
Сейчас компания Geely опубликовала пресс-релиз, в котором сообщается, что она достигла соглашения с Aston Martin. Крупнейшая частная автомобильная технологическая группа Китая заключила соглашение с Aston Martin Lagonda о покупке 7,6% акций британского бренда за неназванную сумму.
Geely контролирует огромное количество автопроизводителей, включая Volvo, Lotus, Polestar, Proton и London Electric Vehicle Company (LEVC), а также новичков, таких как Lynk&Co, Zeekr и Geometry. Следует также отметить, что основатель и председатель правления Geely Ли Шуфу имеет 9,7% акций в Mercedes-Benz Group через Tenaciou3 Prospect Investment Limited.
Сотрудничество между Geely и Aston Martin состоялось всего через несколько месяцев после того, как британский бренд представил обновленный логотип и новый девиз. Его первая электрическая модель запланирована на 2025 год, а все продукты будут электрифицированы к 2026 году.
По материалам:
Телеканал 24
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