Geely готовит недорогие электромобили — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Geely готовит недорогие электромобили

Технологии&Авто
44
Geely готовит недорогие электромобили
Geely готовит недорогие электромобили, Фото: Geely
Опубликовано первое изображение электромобилей Geely Geometry G6 и M6. Они вскоре будут представлены и поступят в продажу до конца года по цене примерно от 20 тыс. до 30 тыс. долларов.
Об этом пишет сайт CarNewsChina.
Новые Geely Geometry G6 и M6 — это улучшенные версии электрического седана Geometry A и кроссовера Geometry C, соответственно. Эти модели выпускали с 2020 года и пришло время для их обновления.
Электромобили Geely отличаются от предшественников дизайном передней части — их новые продолговатые фары соединены диодной полосой, а бампер стал более обтекаемым. Кроме того, дизайнеры отказались от характерного выраженного носа.
Фото: Geely
Фото: Geely
Автомобили построены на одной платформе, а их колесная база достигает 2700 мм. Седан Geely Geometry G6 несколько больше — достигает 4 752 мм в длину против 4 432 мм у кроссовера М6. У G6 хорошо проработана аэродинамика и низкий (0,273) коэффициент лобового сопротивления.
Салон Geely Geometry рассекречен лишь частично — виден увеличенный дисплей на центральной панели. Также заявлено, что электрокары получат новую мультимедийную систему Harmony Huawei.
Фото: Geely
Фото: Geely
Обе модели оснащены 204-сильным электромотором и аккумуляторной батареей емкостью 70 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет примерно 600 км.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.