Geely готовит недорогие электромобили — Finance.ua

Geely готовит недорогие электромобили Сегодня 07:35 — Технологии&Авто

Geely готовит недорогие электромобили, Фото: Geely

Опубликовано первое изображение электромобилей Geely Geometry G6 и M6. Они вскоре будут представлены и поступят в продажу до конца года по цене примерно от 20 тыс. до 30 тыс. долларов.

Об этом пишет сайт CarNewsChina.

Новые Geely Geometry G6 и M6 — это улучшенные версии электрического седана Geometry A и кроссовера Geometry C, соответственно. Эти модели выпускали с 2020 года и пришло время для их обновления.

Электромобили Geely отличаются от предшественников дизайном передней части — их новые продолговатые фары соединены диодной полосой, а бампер стал более обтекаемым. Кроме того, дизайнеры отказались от характерного выраженного носа.

Фото: Geely

Автомобили построены на одной платформе, а их колесная база достигает 2700 мм. Седан Geely Geometry G6 несколько больше — достигает 4 752 мм в длину против 4 432 мм у кроссовера М6. У G6 хорошо проработана аэродинамика и низкий (0,273) коэффициент лобового сопротивления.

Салон Geely Geometry рассекречен лишь частично — виден увеличенный дисплей на центральной панели. Также заявлено, что электрокары получат новую мультимедийную систему Harmony Huawei.

Фото: Geely

Обе модели оснащены 204-сильным электромотором и аккумуляторной батареей емкостью 70 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет примерно 600 км.

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