Где в Украине купить дом за тысячу долларов — Finance.ua

Где в Украине купить дом за тысячу долларов Сегодня 18:10 — Недвижимость

В Украине дешевые дома продаются в небольших населённых пунктах. Дом за тысячу долларов можно купить в маленьком селе без развитой инфраструктуры, при этом до ближайшего города придется ехать несколько часов на авто.

Об этом говорится в данных одного из крупных порталов недвижимости.

За тысячу долларов продают дом в селе Королеве Сумской области. Площадь недвижимости — 100 кв. м. «Продам участок с домом в районе 2-й школы, по улице Береговой. Дом нежилой», — говорится в объявлении.

Главный недостаток: дом находится недалеко от границы с рф.

В Закарпатской области, в селе Золотарево, за 16 тыс. грн можно купить здание площадью 120 квадратных метров. Дом требует ремонта. «Возле дома 50 соток земли и фруктовый сад, колодец, газ», — говорится в объявлении. Дом находится недалеко от границы с Румынией.

В селе Кренидовка Сумской области за 37 тыс. грн продается здание площадью 120 квадратов. В объявлении говорится, что дом можно купить для сноса и строительства новой недвижимости. Вместе с домом также продаются дома во дворе.

«Продам дом в с. Кренидовка с земельным участком и дворовыми сооружениями. Можно под разборку», — говорится в объявлении.

За несколько тысяч долларов в селах можно приобрести квартиру площадью около 30-40 квадратных метров. При этом в больших населенных пунктах стоимость жилья может быть в десятки раз выше.

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BusinessUa По материалам:

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