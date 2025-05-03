Где в Украине больше всего рабочих мест — исследование — Finance.ua
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Где в Украине больше всего рабочих мест — исследование

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Где в Украине больше всего рабочих мест — исследование
Где в Украине больше всего рабочих мест — исследование
Крупный бизнес в 2024 году увеличил количество штатных работников на 22 200.
Об этом свидетельствует исследование Forbes Ukraine.
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В рамках этого исследования была проанализирована отчетность всех компаний с выручкой более 1 млрд грн в 2024 году (около 2000 предприятий крупного и крупного среднего бизнеса).
На предприятиях этой выборки в целом занято 1,6 млн работников.
Наиболее активно растет количество рабочих мест в следующих отраслях:
  • торговля;
  • ІТ;
  • пищевая промышленность;
  • машиностроение;
  • фармпроизводство;
  • строительство.
Частично появление новых штатных работников обусловлено изменением формы отношений между работодателем и работником (например, переход ІТ-специалистов на гиг-контракты).
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Также Forbes Ukraine оценил рост численности работников среди почти 150 компаний, HR которых прислали анкеты для участия в Рейтинге работодателей 2025 года.
В этих компаниях работают в общей сложности 0,6 млн человек и за год они создали 8 400 рабочих мест.

Справка Finance.ua:

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По материалам:
Forbes.ua
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