Где в Украине больше всего рабочих мест — исследование
Крупный бизнес в 2024 году увеличил количество штатных работников на 22 200.
Об этом свидетельствует исследование Forbes Ukraine.
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В рамках этого исследования была проанализирована отчетность всех компаний с выручкой более 1 млрд грн в 2024 году (около 2000 предприятий крупного и крупного среднего бизнеса).
На предприятиях этой выборки в целом занято 1,6 млн работников.
Наиболее активно растет количество рабочих мест в следующих отраслях:
- торговля;
- ІТ;
- пищевая промышленность;
- машиностроение;
- фармпроизводство;
- строительство.
Частично появление новых штатных работников обусловлено изменением формы отношений между работодателем и работником (например, переход ІТ-специалистов на гиг-контракты).
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Также Forbes Ukraine оценил рост численности работников среди почти 150 компаний, HR которых прислали анкеты для участия в Рейтинге работодателей 2025 года.
В этих компаниях работают в общей сложности 0,6 млн человек и за год они создали 8 400 рабочих мест.
Справка Finance.ua:
- крупный бизнес в 2024 году в среднем увеличил заработную плату штатных работников на 23%;
- 52% айтишников в Украине и 57% украинских айтишников за границей боятся потерять работу;
- НБУ прогнозирует рост средней минимальной зарплаты: в 2026 году — с 8 000 грн до 8 370 грн, в 2027 году — до 8 950 грн.
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