Где в Украине больше всего рабочих мест — исследование Сегодня 08:13

Где в Украине больше всего рабочих мест — исследование

Крупный бизнес в 2024 году увеличил количество штатных работников на 22 200.

Об этом свидетельствует исследование Forbes Ukraine.

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В рамках этого исследования была проанализирована отчетность всех компаний с выручкой более 1 млрд грн в 2024 году (около 2000 предприятий крупного и крупного среднего бизнеса).

На предприятиях этой выборки в целом занято 1,6 млн работников.

Наиболее активно растет количество рабочих мест в следующих отраслях:

торговля;

ІТ;

пищевая промышленность;

машиностроение;

фармпроизводство;

строительство.

Частично появление новых штатных работников обусловлено изменением формы отношений между работодателем и работником (например, переход ІТ-специалистов на гиг-контракты).

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Также Forbes Ukraine оценил рост численности работников среди почти 150 компаний, HR которых прислали анкеты для участия в Рейтинге работодателей 2025 года.

В этих компаниях работают в общей сложности 0,6 млн человек и за год они создали 8 400 рабочих мест.

Справка Finance.ua:

крупный бизнес в 2024 году в среднем увеличил заработную плату штатных работников на 23%;

52% айтишников в Украине и 57% украинских айтишников за границей боятся потерять работу;

НБУ прогнозирует рост средней минимальной зарплаты: в 2026 году — с 8 000 грн до 8 370 грн, в 2027 году — до 8 950 грн.

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