Где в мире можно управлять автомобилем с украинскими правами — Finance.ua

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Где в мире можно управлять автомобилем с украинскими правами

Личные финансы
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Где в мире можно управлять автомобилем с украинскими правами
Где в мире можно управлять автомобилем с украинскими правами
Некоторые страны признают украинское национальное водительское удостоверение. То есть для того, чтобы сесть за руль за границей, не всегда нужно иметь международные права.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В каких странах мира можно водить авто, имея только украинские права

В МВД рассказали, что украинское национальное водительское удостоверение — в соответствии с Венской Конвенцией о дорожном движении 1968 года — признают 89 стран мира.
Следует отметить, что в целом в список попали:
  • страны Европы (в том числе популярные среди украинцев Польша, Германия, Франция, Великобритания, Испания, Италия и т. д.);
  • более отдаленные от Украины территории (Венесуэла, Коста-Рика, Бразилия, Чили, Саудовская Аравия и т. п.);
  • даже «экзотические» государства (Багамские острова, Сейшелы, Таиланд и др.).
Где в мире можно управлять автомобилем с украинскими правами
В то же время в МВД подчеркнули, что для выезда за границу в национальном водительском удостоверении должна обязательно содержаться следующая информация:
  • фамилия;
  • имя и отчество;
  • дата и место рождения;
  • орган, выдавший удостоверение;
  • дата и место выдачи удостоверения;
  • дата окончания действия удостоверения;
  • номер удостоверения;
  • подпись и/или штамп или печать органа, выдавшего удостоверение;
  • подпись владельца;
  • фотография владельца;
  • категория/категории или подкатегории транспортных средств, на которые распространяется это удостоверение (с указанием даты выдачи удостоверения и дат окончания действия для каждой из этих категорий).
Уточняется, что дополнительные сведения, вносимые в водительское удостоверение, а также его размер и тип переплета определяет национальное законодательство.

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«В случае, если водительское удостоверение не отвечает действующим международным требованиям, его необходимо обменять в сервисных центрах МВД», — пояснили украинцам.
Напомним, с 2025 года вступили в силу изменения в условиях страхования по международным договорам. Теперь водители должны заключать договор заблаговременно, а электронная форма сертификата «Зеленая карта» будет легитимна во всех странах-членах системы. Важно обратить внимание, что «Зеленая карта» является единственной формой обязательного страхования для выезда за границу на транспортном средстве украинской регистрации.
По материалам:
РБК-Україна
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