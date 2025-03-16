Где в мире можно управлять автомобилем с украинскими правами — Finance.ua

Где в мире можно управлять автомобилем с украинскими правами Сегодня 16:03 — Личные финансы

Где в мире можно управлять автомобилем с украинскими правами

Некоторые страны признают украинское национальное водительское удостоверение. То есть для того, чтобы сесть за руль за границей, не всегда нужно иметь международные права.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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В МВД рассказали, что украинское национальное водительское удостоверение — в соответствии с Венской Конвенцией о дорожном движении 1968 года — признают 89 стран мира.

Следует отметить, что в целом в список попали:

страны Европы (в том числе популярные среди украинцев Польша, Германия, Франция, Великобритания, Испания, Италия и т. д. );

); более отдаленные от Украины территории (Венесуэла, Коста-Рика, Бразилия, Чили, Саудовская Аравия и т. п. );

); даже «экзотические» государства (Багамские острова, Сейшелы, Таиланд и др.).

В то же время в МВД подчеркнули, что для выезда за границу в национальном водительском удостоверении должна обязательно содержаться следующая информация:

фамилия;

имя и отчество;

дата и место рождения;

орган, выдавший удостоверение;

дата и место выдачи удостоверения;

дата окончания действия удостоверения;

номер удостоверения;

подпись и/или штамп или печать органа, выдавшего удостоверение;

подпись владельца;

фотография владельца;

категория/категории или подкатегории транспортных средств, на которые распространяется это удостоверение (с указанием даты выдачи удостоверения и дат окончания действия для каждой из этих категорий).

Уточняется, что дополнительные сведения, вносимые в водительское удостоверение, а также его размер и тип переплета определяет национальное законодательство.

«В случае, если водительское удостоверение не отвечает действующим международным требованиям, его необходимо обменять в сервисных центрах МВД», — пояснили украинцам.

Напомним, с 2025 года вступили в силу изменения в условиях страхования по международным договорам. Теперь водители должны заключать договор заблаговременно, а электронная форма сертификата «Зеленая карта» будет легитимна во всех странах-членах системы. Важно обратить внимание, что «Зеленая карта» является единственной формой обязательного страхования для выезда за границу на транспортном средстве украинской регистрации.

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