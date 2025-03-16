Где в мире можно управлять автомобилем с украинскими правами — Finance.ua

Где в мире можно управлять автомобилем с украинскими правами
Некоторые страны признают украинское национальное водительское удостоверение. То есть для того, чтобы сесть за руль за границей, не всегда нужно иметь международные права.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
В каких странах мира можно водить авто, имея только украинские права
В МВД рассказали, что украинское национальное водительское удостоверение — в соответствии с Венской Конвенцией о дорожном движении 1968 года — признают 89 стран мира.
Следует отметить, что в целом в список попали:
- страны Европы (в том числе популярные среди украинцев Польша, Германия, Франция, Великобритания, Испания, Италия
и т. д.);
- более отдаленные от Украины территории (Венесуэла, Коста-Рика, Бразилия, Чили, Саудовская Аравия
и т. п.);
- даже «экзотические» государства (Багамские острова, Сейшелы, Таиланд и др.).
В то же время в МВД подчеркнули, что для выезда за границу в национальном водительском удостоверении должна обязательно содержаться следующая информация:
- фамилия;
- имя и отчество;
- дата и место рождения;
- орган, выдавший удостоверение;
- дата и место выдачи удостоверения;
- дата окончания действия удостоверения;
- номер удостоверения;
- подпись и/или штамп или печать органа, выдавшего удостоверение;
- подпись владельца;
- фотография владельца;
- категория/категории или подкатегории транспортных средств, на которые распространяется это удостоверение (с указанием даты выдачи удостоверения и дат окончания действия для каждой из этих категорий).
Уточняется, что дополнительные сведения, вносимые в водительское удостоверение, а также его размер и тип переплета определяет национальное законодательство.
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«В случае, если водительское удостоверение не отвечает действующим международным требованиям, его необходимо обменять в сервисных центрах МВД», — пояснили украинцам.
Напомним, с 2025 года вступили в силу изменения в условиях страхования по международным договорам. Теперь водители должны заключать договор заблаговременно, а электронная форма сертификата «Зеленая карта» будет легитимна во всех странах-членах системы. Важно обратить внимание, что «Зеленая карта» является единственной формой обязательного страхования для выезда за границу на транспортном средстве украинской регистрации.
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