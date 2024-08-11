Где в мире больше всего потребляют энергии на душу населения — Finance.ua

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Где в мире больше всего потребляют энергии на душу населения

Мир
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Где в мире больше всего потребляют энергии на душу населения
Где в мире больше всего потребляют энергии на душу населения
Глобальное потребление энергии имеет региональные различия из-за степени индустриализации, климатических условий, плотности населения и доступа к природным ресурсам. Также это зависит от энергетической политики и экономической деятельности того или иного государства.
Об этом пишет Visual Capitalist.
На опубликованной инфографике показаны 15 государств с наибольшим потреблением энергии на душу населения в 2023 году. Также показано потребление души населения в каждом регионе мира.

Где больше всего в мире потребляют электричества

Согласно новой инфографике, Катар имел самый высокий показатель — 817 гигаджоулов (ГДж) (226 944,4 киловатт-часа) на человека. Почти все потребление энергии в этой арабской стране обеспечивается природным газом, запасы которого там очень велики.
Где в мире больше всего потребляют энергии на душу населения
Исландия с ее геотермальной энергией заняла второе место. Такие северные государства обычно тратят больше энергии для обогрева.
«Страны с жарким или холодным климатом, также богатые определенными энергетическими ресурсами, например Катар с его природным газом, или Исландия, которая может похвастаться ее геотермальной энергией, в 2023 году стали крупнейшими потребителями электроэнергии на душу населения», — пишет Visual Capitalist.
Эти страны, как правило, потребляют больше энергии для отопления или охлаждения домов и часто потребляют больше энергии, поскольку расходы на электроэнергию часто ниже.
Кроме того, многие страны с наибольшим энергопотреблением на душу населения имеют достаточно мало населения. Да, Канада и Саудовская Аравия являются единственными странами в первой десятке с населением более 10 миллионов жителей", — говорится в публикации.
Где в мире больше всего потребляют энергии на душу населения
«Глядя на общую картину, неудивительно, что Северная Америка потребляет больше энергии на человека — 240 ГДж на душу населения, что почти втрое превышает средний мировой показатель в 77 ГДж», — заключает издание.
Показатели Северной Америки отличаются от таких регионов, как Африка, потребляющая 14 ГДж на душу населения, или даже Южная и Центральная Америка с 58 ГДж на душу населения. Также в лидеры потребления вошла россия, правда, заняла последнее, 15 место, в рейтинге стран.
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