Где в Европе больше всего электрических такси — Finance.ua

Где в Европе больше всего электрических такси Сегодня 05:51

Европейский сервис такси Freenow опубликовал отчет о том, как в 2024 году развивалась электрификация такси в Европе. Хотя количество электромобилей в Европе растет, этому мешают высокая цена машин, мало зарядных станций и меньше государственной поддержки.

За прошлый год почти половина поездок на платформе Freenow была на электрических или гибридных такси. Больше всего электрокаров в такси в Ирландии, а также в крупных городах, как Париж, Лондон, Вена, Варшава и Милан — там от 70 до 83% машин в службе такси электрические или гибридные.

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Особенно много полностью электрических такси в Гамбурге и Дублине. В Гамбурге, где находится головной офис Freenow, более 600 из 3000 такси — электромобили. Это стало возможным благодаря поддержке в виде лизинга, зарядок и техобслуживания.

В Великобритании электротакси тоже много — 78% автопарка. Но в некоторых городах, как Брайтон и Эдинбург, переход идет медленнее из-за больших затрат и меньшей помощи от государства. Руководитель Freenow говорит, что необходима стабильная поддержка, чтобы помочь водителям перейти на электромобили.

MMR По материалам:

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