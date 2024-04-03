Где найти самый дешевый кредит от МФО — FinAwards-2024 Сегодня 16:09 — Кредит&Депозит

Где найти самый дешевый кредит от МФО — FinAwards-2024

В Киеве, 29 марта 2024 года, состоялась главная финансовая премия Украины — FinAwards-2024

Украинцы вместе с экспертами рынка определили лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, рекламные проекты рынка финансовых услуг, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров отрасли.

В этом году у мероприятия была и благотворительная составляющая. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим и вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.

Победителей категории «Самый дешевый кредит МФО» определяли на основе рейтинга самых дешевых онлайн-кредитов от наших коллег, портала Минфин.

В рейтинге Минфин принимают участие только компании, которые выдают кредиты под минимальный процент новым клиентам.

Исследование учитывает наиболее важные показатели, влияющие на выбор потребителей — срок кредитования, сумма займа, прозрачность условий, разнообразие каналов коммуникаций и т. д.

На этот раз победа досталась компании CreditKasa

Как нам отметили создатели рейтинга, CreditKasa была лидером Рейтинга самых дешевых кредитов три первых квартала 2023 года. Во 2-м квартале CreditKasa увеличила срок кредитования под 0,01% с 18 до 30 дней. Но максимальная сумма такого кредита оставалась на уровне 20 тыс. грн.

Занявшая второе место CreditPlus отметилась следующим за 2023 год: «Условия кредитования под самый низкий процент в данной МФО в течение 2023 года не менялись, в том числе максимальная сумма кредита под 0,01% оставалась на уровне 15 тыс. грн», — прокомментировали нам представители Рейтинга.

На третьей позиции, согласно награждению FinAwards-2024, компания Slon Credit

«В 4-м квартале 2023 г. Slon Credit буквально вырвалась в лидеры, потому что до этого занимала места во второй половине ТОП-10 рейтинга. Прорыв произошел в результате увеличения суммы кредитования под 0,01% с 15 тыс. грн до 25 тыс. грн и улучшения прозрачности условий кредитования на сайте МФО», — рассказали коллеги из Минфина.

Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали учредителям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров — НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине и Payforce — группа компаний, которая является разработчиком комплексных финтех-решений с обеспечением полного цикла разработки, поддержки, токенизации и предоставления трансакционных сервисов уже более 9 лет.

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