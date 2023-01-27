Где можно оформить конвертационный депозит — Finance.ua

Где можно оформить конвертационный депозит
Клиентам украинских банков понравилась новая разновидность депозита, которую уже успели назвать «конвертационной». Что же это такое и насколько выгодно для оформления в 2023 году? Finance.ua разобрался в этих нюансах.
Что это такое
Конвертационный депозит — это разновидность валютного депозита, когда клиент вносит в банк национальную валюту — гривну, а банк конвертирует ее в валюту и размещает на валютном счете.
По истечении срока действия депозита клиент получает на руки иностранную валюту — доллары США или евро. Конвертационные депозиты в других валютах возможны, но редакции Finance.ua не встречались.
Назначение такого депозита — дать клиентам возможность приобрести валюту по курсу ниже рыночного (это курс, по которому доллары и евро продают в небанковских обменниках).
Получить бонус к своему депозиту
Такие депозиты практиковались в Украине с 2014 года. Но особой популярностью они пользовались в конце июля 2022 года. В это время Национальный банк Украины разрешил банкам продавать безналичную валюту своим клиентам с последующим размещением на депозит сроком от трех календарных месяцев в пределах ежемесячного лимита 50 тысяч гривен.
Позже этот лимит был увеличен вдвое — до 100 тысяч гривен.
Что это дало? Появление конвертационных депозитов помогло остановить рост и стабилизировать курс доллара. С 45 гривен за доллар в двадцатых числах сентября доллар на конец года подешевел до 40,50-41,00 грн, то есть почти на 10%.
Где оформить такой депозит
По состоянию на 25 января 2023 года конвертационные депозиты можно оформить в 43 украинских банках.
Ровно треть из них — 14 банков — предоставляют возможность открыть такие депозиты онлайн, в остальных придется идти в отделение банка и вносить наличную гривну в кассу.
Из топ-10 банков по сумме депозитов предлагают подобную услугу только 8 банков: УкрСиббанк и Ощадбанк в этой акции не участвуют.
О важных нюансах оформления конвертационных депозитов и насколько это выгодно, рассказали в статье по посылке ниже.
Конвертационные депозиты в 2023: что это, и насколько выгодно
Поделиться новостью