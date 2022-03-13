Где искать жилье в Украине и за рубежом: в Минцифры сообщили о сервисах для беженцев — Finance.ua

Где искать жилье в Украине и за рубежом: в Минцифры сообщили о сервисах для беженцев

Сегодня 14:00 — Личные финансы

По оценке ООН, за время войны более 2,5 млн украинцев выехали за границу и еще 2 млн покинули свои родные дома, переехав в более безопасные места, преимущественно на запад. Каждый день количество беженцев продолжает расти, причем подавляющему большинству некуда ехать.

В Минцифры подготовили подборку полезных сервисов, которые призваны помочь украинцам, вынужденно покидающим дома из-за войны, найти убежище как в Украине, так и за рубежом.

Поиск жилья в Украине:

На сайте «ВзаємоДія» волонтеры собрали контакты, которые ускорят поиск временного убежища или жилья — https://viyna.net/

Инициатива «Допомагай!» предлагает бесплатное временное жилье в безопасных городах Украины или за границей — https://shelter.dopomagai.org/

Чатбот, чтобы нуждающиеся в убежище и те, кто готовы его предоставить, могли связаться — https://t.me/shelter_for_ukrainians_bot

Сервис объединяющий людей, ищущих жилье с теми, кто готов его предоставить— https://www.shelter4ua.com/ua

Сайт для поиска жилья как в Украине, так и за границей— https://prykhystok.in.ua/find

Бот Минцифры, который помогает 24/7 украинским переселенцам получить временное жилище и необходимые вещи в ЦПАУ — @turbotnyk_bot

Поиск жилья за границей:

Сервис, предлагающий беженцам безопасное жилье за границей — https://www.host4ukraine.com

Сайт, на котором литовские волонтеры предоставляют убежище для 10 тыс. беженцев из Украины — https://stipruskartu.lt/

Бесплатное жилье для украинцев на короткий срок — https://news.airbnb.com/

Платформа для поиска бесплатного жилья — https://www.couchsurfing.com/

Сайт, помогающий людям, ищущим жилье, найти людей, которые готовы их приютить— https://help380.org/

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