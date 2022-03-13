Где искать жилье в Украине и за рубежом: в Минцифры сообщили о сервисах для беженцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Где искать жилье в Украине и за рубежом: в Минцифры сообщили о сервисах для беженцев

Сегодня 14:00Личные финансы
83
По оценке ООН, за время войны более 2,5 млн украинцев выехали за границу и еще 2 млн покинули свои родные дома, переехав в более безопасные места, преимущественно на запад. Каждый день количество беженцев продолжает расти, причем подавляющему большинству некуда ехать.
В Минцифры подготовили подборку полезных сервисов, которые призваны помочь украинцам, вынужденно покидающим дома из-за войны, найти убежище как в Украине, так и за рубежом.

Поиск жилья в Украине:

  • На сайте «ВзаємоДія» волонтеры собрали контакты, которые ускорят поиск временного убежища или жилья — https://viyna.net/
  • Инициатива «Допомагай!» предлагает бесплатное временное жилье в безопасных городах Украины или за границей — https://shelter.dopomagai.org/
  • Чатбот, чтобы нуждающиеся в убежище и те, кто готовы его предоставить, могли связаться — https://t.me/shelter_for_ukrainians_bot
  • Сервис объединяющий людей, ищущих жилье с теми, кто готов его предоставить— https://www.shelter4ua.com/ua
  • Сайт для поиска жилья как в Украине, так и за границей— https://prykhystok.in.ua/find
  • Бот Минцифры, который помогает 24/7 украинским переселенцам получить временное жилище и необходимые вещи в ЦПАУ — @turbotnyk_bot

Поиск жилья за границей:

  • Сервис, предлагающий беженцам безопасное жилье за границей — https://www.host4ukraine.com
  • Сайт, на котором литовские волонтеры предоставляют убежище для 10 тыс. беженцев из Украины — https://stipruskartu.lt/
  • Бесплатное жилье для украинцев на короткий срок — https://news.airbnb.com/
  • Платформа для поиска бесплатного жилья — https://www.couchsurfing.com/
  • Сайт, помогающий людям, ищущим жилье, найти людей, которые готовы их приютить— https://help380.org/

Какие страны принимают беженцев из Украины

По материалам: ITC.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.