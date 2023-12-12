Где искать финансирование для запуска криптопроекта — Finance.ua

Где искать финансирование для запуска криптопроекта
Для запуска успешного криптопроекта потребуется капитал. У криптостартапов, как правило, не так много путей для поиска средств, и почти все они ведут к венчурным компаниям.
Многие мощные блокчейн платформы заинтересованы в расширении сети и всестороннем применении, поэтому они создали фонды, которые финансируют молодые проекты. Вот вам несколько примеров:
- Polkadot Foundation;
- Harmony Ecosystem Fund;
- программа грантов для протоколов NEAR;
- Ethereum Foundation;
- Web3 Программа грантов фонда;
- Tezos Foundation;
- Cardano Catalyst Fund;
- Программа грантов Cosmos;
- Программа грантов Solana;
- Программа грантов Chainlink;
- Программа грантов Aave;
- Программа грантов Algorand;
- Программа грантов Binance Smart Chain.
Иногда криптостартапы пользуются услугамами акселераторов и инкубаторов, предоставляющих доступ к инвестициям, менторству и готовому бизнес-плану. Обычно такие организации стараются максимально контролировать деятельность проекта.
В Украине наиболее популярными платформами для поиска инвестиций в стартапы являются InVenture и Startup Network.
Фандрейзинг также пользуется популярностью среди криптопроектов. Здесь для сбора средств используют децентрализованную платформу Juicebox.
Некоторые инвесторы самостоятельно выходят на проекты. К примеру, после знакомства на конференции или форуме. К другим проекты обращаются сами, назначают встречи, делают презентации. В основном инвесторы смотрят на несколько составляющих: рынок, его проблемы и как с ними справляется интересующий их проект.
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