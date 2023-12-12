Где искать финансирование для запуска криптопроекта — Finance.ua

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Где искать финансирование для запуска криптопроекта

Криптовалюта
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Где искать финансирование для запуска криптопроекта
Где искать финансирование для запуска криптопроекта
Для запуска успешного криптопроекта потребуется капитал. У криптостартапов, как правило, не так много путей для поиска средств, и почти все они ведут к венчурным компаниям.
Многие мощные блокчейн платформы заинтересованы в расширении сети и всестороннем применении, поэтому они создали фонды, которые финансируют молодые проекты. Вот вам несколько примеров:
Иногда криптостартапы пользуются услугамами акселераторов и инкубаторов, предоставляющих доступ к инвестициям, менторству и готовому бизнес-плану. Обычно такие организации стараются максимально контролировать деятельность проекта.
В Украине наиболее популярными платформами для поиска инвестиций в стартапы являются InVenture и Startup Network.
Фандрейзинг также пользуется популярностью среди криптопроектов. Здесь для сбора средств используют децентрализованную платформу Juicebox.
Некоторые инвесторы самостоятельно выходят на проекты. К примеру, после знакомства на конференции или форуме. К другим проекты обращаются сами, назначают встречи, делают презентации. В основном инвесторы смотрят на несколько составляющих: рынок, его проблемы и как с ними справляется интересующий их проект.
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По материалам:
Finance.ua
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