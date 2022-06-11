Где больше всего покупают недвижимость в Украине — Finance.ua

Где больше всего покупают недвижимость в Украине

Сегодня 18:02 — Недвижимость

Больше всего покупателей недвижимости на Западной Украине.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил президент Ассоциации риэлторов Юрий Пита.

«Покупатель есть в любом регионе, но больше в западных регионах, потому что там и аренда активнее работает, и инвестор может купить для сдачи в аренду. И первичный рынок начал там активнее себя вести. Он не останавливался, по сути. В апреле и марте там продолжали строительство жилья. Вторичный рынок тоже более активный», — сообщил он.

По его словам, в Киеве также есть потенциальные покупатели, которые интересуются, спрашивают.

«Ищут земельные участки под строительство жилых домов и на коммерческие объекты существует запрос, под ресторанный бизнес, к примеру. Иностранный инвестор появился и интересуется рынком. Интерес уже присутствует. Люди смотрят на рынок недвижимости и готовы рассматривать вложение денег. Я даже слышал, что в Харькове присутствуют сделки недвижимости», — отметил Пита.

Он добавил, что в Харькове цены на покупку недвижимости упали на 40-50%.

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