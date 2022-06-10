Дефицит на рынке недвижимости: какого жилья может не хватить - прогноз эксперта — Finance.ua

В 2023 году у Украины будет проблема с дефицитом готового жилья, который образуется благодаря нескольким факторам.
Такой прогноз дал соучредитель и управляющий партнер INSPI Development Владимир Семенцов.
Среди основных факторов эксперт назвал:
остановку многих строек;
большое количество уничтоженных домов;
миграционные процессы;
рост стоимости строительных материалов;
дефицит рабочей силы.
Семенцов считает, что дефицит будет достаточно существенным.
Как изменит рынок новая учетная ставка НБУ
В начале июня Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 10 до 25%, чем вызвал недовольство экспертов рынка недвижимости .
По мнению Семенцова, такие шаги регулятора означают, что развитие программ по кредитованию остановится.
«Отсутствие доступных целевых кредитов под минимальные проценты именно на строительство может повлечь за собой большой кризис недостроев, ведь в зоне риска банкротства могут оказаться не только небольшие и средние компании, которые строили преимущественно за привлеченные с продаж средства, но и крупные застройщики, у которых на стадии возведения находится несколько крупных проектов», — отметил эксперт.