Дефицит на рынке недвижимости: какого жилья может не хватить - прогноз эксперта — Finance.ua

Дефицит на рынке недвижимости: какого жилья может не хватить - прогноз эксперта

Вчера 19:32 — Финтех и Карты

В 2023 году у Украины будет проблема с дефицитом готового жилья, который образуется благодаря нескольким факторам.

Такой прогноз дал соучредитель и управляющий партнер INSPI Development Владимир Семенцов.

Среди основных факторов эксперт назвал:

остановку многих строек;

большое количество уничтоженных домов;

миграционные процессы;

рост стоимости строительных материалов;

дефицит рабочей силы.

Семенцов считает, что дефицит будет достаточно существенным.

Как изменит рынок новая учетная ставка НБУ

В начале июня Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 10 до 25%, чем вызвал недовольство экспертов рынка недвижимости .

По мнению Семенцова, такие шаги регулятора означают, что развитие программ по кредитованию остановится.

«Отсутствие доступных целевых кредитов под минимальные проценты именно на строительство может повлечь за собой большой кризис недостроев, ведь в зоне риска банкротства могут оказаться не только небольшие и средние компании, которые строили преимущественно за привлеченные с продаж средства, но и крупные застройщики, у которых на стадии возведения находится несколько крупных проектов», — отметил эксперт.

Из-за сильного роста цены на строительные материалы ожидается, что стоимость 1 м кв. вырастет также на 5-10%. Помимо этого, цена на недвижимость зависит от объемов и сложности строительства.

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