Дефицит на рынке недвижимости: какого жилья может не хватить - прогноз эксперта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дефицит на рынке недвижимости: какого жилья может не хватить - прогноз эксперта

Вчера 19:32Финтех и Карты
487
В 2023 году у Украины будет проблема с дефицитом готового жилья, который образуется благодаря нескольким факторам.
Такой прогноз дал соучредитель и управляющий партнер INSPI Development Владимир Семенцов.
Среди основных факторов эксперт назвал:
  • остановку многих строек;
  • большое количество уничтоженных домов;
  • миграционные процессы;
  • рост стоимости строительных материалов;
  • дефицит рабочей силы.
Семенцов считает, что дефицит будет достаточно существенным.

Как изменит рынок новая учетная ставка НБУ

В начале июня Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 10 до 25%, чем вызвал недовольство экспертов рынка недвижимости .
По мнению Семенцова, такие шаги регулятора означают, что развитие программ по кредитованию остановится.
«Отсутствие доступных целевых кредитов под минимальные проценты именно на строительство может повлечь за собой большой кризис недостроев, ведь в зоне риска банкротства могут оказаться не только небольшие и средние компании, которые строили преимущественно за привлеченные с продаж средства, но и крупные застройщики, у которых на стадии возведения находится несколько крупных проектов», — отметил эксперт.
Место для вашей рекламы
Из-за сильного роста цены на строительные материалы ожидается, что стоимость 1 м кв. вырастет также на 5-10%. Помимо этого, цена на недвижимость зависит от объемов и сложности строительства.

Узнавайте первыми все новости на Finance.ua 💶

По материалам: noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.