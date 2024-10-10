Где больным водителям запрещено управлять автомобилем: каковы штрафы — Finance.ua

Где больным водителям запрещено управлять автомобилем: каковы штрафы 10.10.2024, 00:28 — Технологии&Авто

Где больным водителям запрещено управлять автомобилем: каковы штрафы

С началом осени и холодов украинские водители могут заболеть простудой. Следует помнить, что в некоторых случаях симптомы простуды могут вызвать аварии или даже привести к штрафам.

Например, если водитель потирает раздраженные глаза или отпускает руль даже на небольшой скорости, это может отвлечь его и привести к аварии.

За такое нарушение в Украине предусмотрен штраф 1445 гривен или возможность лишения прав на год.

В некоторых странах водителей наказывают жестче того, что они убрали руки с руля. К примеру, в Великобритании, если водитель чихнет и закроет рот рукой, полиция может остановить его и выписать штраф в 100 фунтов стерлингов (примерно 5 500 гривен).

Если дело попадет в суд, штраф может возрасти до 1000 фунтов (около 55 000 гривен).

Эксперты рекомендуют избегать вождения во время простуды, а если это невозможно, то следует не допустить переохлаждения.

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