ГБР разоблачило преступную организацию, завладевшую землями стратегического значения на Киевской ГЭС — Finance.ua

ГБР разоблачило преступную организацию, завладевшую землями стратегического значения на Киевской ГЭС Сегодня 12:24 — Фондовый рынок

Сотрудники ГБР совместно с ДСР Нацполиции разоблачили и задержали руководителей и участников преступной организации, противоправно завладевших 5 гектарами земли, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры — Киевской ГЭС.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

В преступную организацию входило почти два десятка фигурантов. В их числе известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья, их помощники, юристы, архитекторы, землеустроители, другие квалифицированные специалисты и представители госорганов. Они действовали в интересах нескольких застройщиков. Уже объявлено о подозрении 8 фигурантам, из которых 5 человек задержаны.

Как действовали

Используя правовые пробелы в правовом статусе участков, организаторы через коррупционные связи в госорганах оформляли их как земли сельхозназначения, что позволяло выделять эти участки гражданам Украины. Другие участники подыскивали через социальные сети «подставных лиц», которые за деньги соглашались подписать документы о выделении им земли в частную собственность. Большинство из них были студентами столичных учебных заведений, которые были введены в заблуждение и согласились на предложение ввиду затруднительного материального положения.

В дальнейшем исполнители, от имени подставных лиц, подписывали ряд документов для оформления права собственности на земельные участки. Затем они перепродавали землю представителям известных на Киевщине застройщиков элитной недвижимости, которые и заказали и профинансировали незаконную схему.

По такой схеме в течение 2020−2021 годов организаторы и участники преступной организации завладели землями государственной собственности, которые отнесены к землям водного фонда и расположены на гидросооружениях стратегической Киевской ГЭС. Общая площадь таких участков более 5 гектаров, их оценочная стоимость составляет более 15 млн грн.

Реализации преступной схемы способствовали действия отдельных должностных лиц органов Госгеокадастра, превысивших свои служебные полномочия при принятии решений о выделении земельных участков.

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