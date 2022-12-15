«Газпром» заявил об уменьшении добычи газа — Finance.ua

«Газпром» заявил об уменьшении добычи газа Сегодня 16:47 — Фондовый рынок

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину «Газпром» опубликовал итоги своей работы с 1 января по 15 декабря текущего года, согласно которым россия уменьшила добычу газа.

Как говорится в сообщении газового монополиста страны-агрессора, с начала 2022 года было добыто 394,1 млрд куб.м газа, что на 96,3 млрд куб. м, или на 19,6% меньше, чем в прошлом году.

Спрос на газ компании по газотранспортной системе (ГТС) на внутреннем рынке за этот период снизился на 5,2% (на 12,5 млрд куб.м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 97,8 млрд куб.м — на 45,1% (на 80,2 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года.

УНІАН По материалам:

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