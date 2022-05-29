"Газпром" продолжает поставлять газ в Европу через Украину - Reuters — Finance.ua

"Газпром" продолжает поставлять газ в Европу через Украину - Reuters

Сегодня 15:15 — Энергетика

Российский газовый монополист «Газпром» заявил, что его поставки газа в Европу через Украину через точку входа в Суджу составляют 44,1 млн кубометров по сравнению с 43,96 млн кубометров в субботу.

Об этом пишет Reuters

Отмечается, что заявка на поставку газа через Сохрановку была отклонена Украиной.

В конце марта президент рф владимир путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

27 апреля издание Bloomberg ссылаясь на источник, близкий к российскому газовому монополисту «Газпром», сообщило, что четыре европейские покупатели газа уже заплатили за голубое топливо в рублях, как того требовал Путин. Также 10 европейских компаний уже открыли счета в «Газпромбанке», необходимые для удовлетворения платежных требований россии. Но Bloomberg не привел данные по европейским компаниям и странам.

28 апреля газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что четыре энергокомпании ЕС готовы платить Кремлю за газ в рублях. В тот же день в ЕС подчеркнули, что оплата российского газа в рублях будет нарушением санкций.

По новому механизму, европейские компании будут продолжать платить за импорт газа на открытые в «Газпромбанке» счета в евро или долларах. Российский банк, который до сих пор не находится под санкциями ЕС, затем автоматически будет конвертировать эти средства в рубли на втором счете, открытом на имя компаний. Эта автоматическая конвертация не будет задействовать Центральный банк России, который находится под санкциями ЕС.

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