Газ в Европе подешевел до 300 долларов за тысячу кубометров — Finance.ua
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Газ в Европе подешевел до 300 долларов за тысячу кубометров

Энергетика
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Газ в Европе подешевел до 300 долларов за тысячу кубометров
Газ в Европе подешевел до 300 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе в четверг, 20 июля, после открытия торгов снизились на 3,8% - до 300 долларов за тысячу кубометров.
Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает enkorr.
Августовские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги на уровне 299,8 долл. (-4%). К 9:11 по киевскому времени их стоимость составляла 300,3 долл. (-3,8%).
Накануне цена на голубое топливо на торгах составляла 312,3 долл. за тысячу кубометров.
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Издание отмечает, что цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долл./тыс. куб. м. Цена снизилась более чем в 13 раз с рекордных значений первых дней весны 2022-го — 3892 долл./тыс. куб. м.
Снижение стоимости газа на европейской бирже объясняется достаточными запасами в подземных газохранилищах ЕС, теплой и ветреной погодой и мерами по экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива.
По материалам:
Економічна Правда
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