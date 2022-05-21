Garmin выпустила велосипедный радар — с камерой автоматической фиксации ДТП — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Garmin выпустила велосипедный радар — с камерой автоматической фиксации ДТП

21.05.2022, 01:16Технологии&Авто
22
Компания Garmin обновила модель велосипедного радара, добавив к нему фонарь со встроенной камерой.
Varia RCT715 крепится к задней части велосипеда и будет вести непрерывную запись, сохраняя любые кадры, которые могут привести к аварии. Швейцарская компания наиболее известна своими технологиями GPS, но велосипедисты по всему миру уже много лет используют радарные устройства Varia, чтобы оставаться в безопасности наряду с другими транспортными средствами.
Передвижение на двух колесах может быть опасно, поэтому велосипедисты часто устанавливают камеры на шлем на случай, если попадут в аварию. Однако если что-то произойдет сзади, камера на шлеме не принесет большой пользы.
Garmin выпустила велосипедный радар — с камерой автоматической фиксации ДТП
Varia RCT715, работающий как задний фонарь, помогает велосипедистам быть более заметными, а камера обеспечивает видеодоказательства в случае аварии. Она может снимать в формате 1080p со скоростью 30 кадров в секунду в течение четырех часов с включенным фонарем на высокой мощности или шести часов с включенным фонарем на стандартной мощности.
Большинство отснятых материалов удаляются, но кадры, на которых может быть зафиксирован инцидент, будут автоматически сохранены в программе Varia App, которую можно загрузить на смартфон.
Камеру Varia RCT715 можно совместить с велокомпьютером Garmin Edge или со смартчасами Garmin. Визуальные и звуковые сообщения предупредят велосипедистов о приближающихся сзади транспортных средствах, а яркий задний фонарь виден за километр и предупредит водителей о велосипедистах впереди.
Устройство весит 147 граммов, водонепроницаемость — по стандарту IPX7 (можно погружать на глубину до 1 м на 30 минут) и настраивается на четыре разных режима задних фонарей.
Стоимость камеры на сайте Garmin — $399,99.
По материалам: ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.