Garmin выпустила велосипедный радар — с камерой автоматической фиксации ДТП

Компания Garmin обновила модель велосипедного радара, добавив к нему фонарь со встроенной камерой.

Varia RCT715 крепится к задней части велосипеда и будет вести непрерывную запись, сохраняя любые кадры, которые могут привести к аварии. Швейцарская компания наиболее известна своими технологиями GPS, но велосипедисты по всему миру уже много лет используют радарные устройства Varia, чтобы оставаться в безопасности наряду с другими транспортными средствами.

Передвижение на двух колесах может быть опасно, поэтому велосипедисты часто устанавливают камеры на шлем на случай, если попадут в аварию. Однако если что-то произойдет сзади, камера на шлеме не принесет большой пользы.

Varia RCT715, работающий как задний фонарь, помогает велосипедистам быть более заметными, а камера обеспечивает видеодоказательства в случае аварии. Она может снимать в формате 1080p со скоростью 30 кадров в секунду в течение четырех часов с включенным фонарем на высокой мощности или шести часов с включенным фонарем на стандартной мощности.

Большинство отснятых материалов удаляются, но кадры, на которых может быть зафиксирован инцидент, будут автоматически сохранены в программе Varia App, которую можно загрузить на смартфон.

Камеру Varia RCT715 можно совместить с велокомпьютером Garmin Edge или со смартчасами Garmin. Визуальные и звуковые сообщения предупредят велосипедистов о приближающихся сзади транспортных средствах, а яркий задний фонарь виден за километр и предупредит водителей о велосипедистах впереди.

Устройство весит 147 граммов, водонепроницаемость — по стандарту IPX7 (можно погружать на глубину до 1 м на 30 минут) и настраивается на четыре разных режима задних фонарей.

$399,99. Стоимость камеры на сайте Garmin —

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