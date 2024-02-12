Галущенко: углубление украинско-американского партнерства в атомной отрасли будет способствовать вытеснению россии с мировых рынков — Finance.ua

Галущенко: углубление украинско-американского партнерства в атомной отрасли будет способствовать вытеснению россии с мировых рынков Сегодня 09:33 — Энергетика

Галущенко: углубление украинско-американского партнерства в атомной отрасли будет способствовать вытеснению россии с мировых рынков

Украина заинтересована в развитии и углублении сотрудничества с американскими партнерами по вытеснению россии с мировых рынков ядерных технологий и урана.

Это подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Герман Галущенко отметил, что россия продолжает занимать весомое место на мировых рынках ядерных технологий и урана, несмотря на то, что своими террористическими действиями в Украине и захватом ядерных объектов нарушила семь базовых принципов ядерной и радиационной безопасности и подвергает мир опасности ядерной катастрофы.

«Это недопустимо. Ситуация на оккупированной россиянами крупнейшей в Европе Запорожской АЭС ухудшается с каждым днем. И вопрос инцидента — это только вопрос времени… Поэтому мы настаиваем на применении санкций относительно „Росатома“ и устранении россии с мировых рынков», — отметил министр.

Герман Галущенко убежден, что украинско-американское сотрудничество в атомной отрасли может значительно ускорить соответствующие процессы, и добавил, что стороны имеют конкретные результаты успешного сотрудничества.

В частности, американская Westinghouse совместно со специалистами «Энергоатома» изготовили новый вид ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-440, что разрушило российскую монополию и позволило европейским странам, ранее покупавшим только российское ядерное топливо, выбрать альтернативного производителя. «Это также открыло ворота для введения санкций», — добавил министр. Также ведется совместная работа с Westinghouse над строительством в Украине двух новых атомных блоков типа AP-1000, которые в будущем могут быть построены и в других европейских странах.

Кроме этого, Герман Галущенко рассказал об успешном сотрудничестве украинской стороны еще с одной американской компанией — Holtec, в частности, над реализацией проекта строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

«Я считаю, что сейчас самое время увеличить влияние Соединенных Штатов в атомной отрасли в Европе. Это момент, когда можно заменить российские ядерные технологии в Европе», — убежден министр.

Глава Минэнерго также отметил необходимость координации усилий для вытеснения россии с мировых рынков урана. Он подчеркнул, что у Украины уже есть договоренности с компаниями Великобритании и Канады, которые позволят ослабить позиции страны-агрессора и на этом рынке.

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