Галущенко: рф может остановить транзит газа в любой момент – эти риски просчитаны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Галущенко: рф может остановить транзит газа в любой момент – эти риски просчитаны

Фондовый рынок
17
Украина «уже давно» исходит из того, что россия может остановить транзит газа в любой момент — эти риски просчитаны.
Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил в интервью Forbes.
«Это еще одна причина, почему нам нужен импорт в течение отопительного сезона. В случае остановки транзита нам нужен будет определенный объем газа в трубе, чтобы было достаточное давление. Это небольшой объем, но он должен быть», — пояснил министр.
"Кстати, россияне недавно увеличили объемы транзита с 40 до 60 млн кубометров в сутки. Интересное поведение. В ночь на 24 февраля, то есть в первый день вторжения, они вдвое нарастили транзит — до почти максимального уровня, предусмотренного контрактом.
Тогда их логика была очевидна: «Европейцы, не лезьте. Вот ваш газ, а мы тут сами разберемся». Какие будут дальнейшие действия ооссии — увидим в ближайшее время", — добавил он.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.