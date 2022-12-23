Галущенко: рф может остановить транзит газа в любой момент – эти риски просчитаны — Finance.ua

Галущенко: рф может остановить транзит газа в любой момент – эти риски просчитаны
Украина «уже давно» исходит из того, что россия может остановить транзит газа в любой момент — эти риски просчитаны.
Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил в интервью Forbes.
«Это еще одна причина, почему нам нужен импорт в течение отопительного сезона. В случае остановки транзита нам нужен будет определенный объем газа в трубе, чтобы было достаточное давление. Это небольшой объем, но он должен быть», — пояснил министр.
"Кстати, россияне недавно увеличили объемы транзита с 40 до 60 млн кубометров в сутки. Интересное поведение. В ночь на 24 февраля, то есть в первый день вторжения, они вдвое нарастили транзит — до почти максимального уровня, предусмотренного контрактом.
Тогда их логика была очевидна: «Европейцы, не лезьте. Вот ваш газ, а мы тут сами разберемся». Какие будут дальнейшие действия ооссии — увидим в ближайшее время", — добавил он.
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