Галущенко: Мир должен отреагировать на преступление жесткими санкциями против российской ядерной отрасли — Finance.ua

Галущенко: Мир должен отреагировать на преступление жесткими санкциями против российской ядерной отрасли Сегодня 13:34

Галущенко: Мир должен отреагировать на преступление жесткими санкциями против российской ядерной отрасли

По инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко Международный консультативный совет высокого уровня при Министерстве энергетики провел экстренное заседание по катастрофе на Каховской ГЭС.

Участие в заседании, в частности, приняли еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, министр энергетики США Дженнифер Гренгольм, министр экономики и устойчивого развития Хорватии Давор Филиппович, министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Еттен, министр энергетики Румынии Франции Аньес Паннье-Рюнаше, другие представители стран G7, руководители международных организаций.

Герман Галущенко проинформировал участников о текущей ситуации на станции и последствиях катастрофы.

«ГЭС разрушена полностью, россияне взорвали ее изнутри. Она не подлежит восстановлению и отстройке. Мы ожидаем затопления 80 населенных пунктов, сейчас идет эвакуация населения и проводятся все возможные мероприятия по защите людей. Пока очень сложная ситуация, особенно в той части Херсонской области, которая была деоккупирована. россия совершила экоцид на территории нашей страны», — отметил министр. Герман Галущенко подчеркнул особые риски для ядерной и радиационной безопасности, ведь Каховская ГЭС обеспечивала охлаждение блоков оккупированной Запорожской АЭС. По словам министра, ситуация на ЗАЭС контролируемая, уровень воды достаточный. В то же время ситуация напрямую зависит от действий россиян, на которые никто не может повлиять, и возможного изменения погодных условий.

«Поэтому МАГАТЭ, представители которой присутствуют на станции, должно занять жесткую позицию и надавить на россиян так, чтобы они не создавали лишних рисков для ядерной и радиационной безопасности континента. Деокупация и демилитаризация станции, а также обеспечение стабильной и безопасной работы ЗАЭС — единственный возможный сценарий, который должен быть реализован, если мир хочет избежать ядерной катастрофы», — подчеркнул Герман Галущенко.

Глава Минэнерго также отметил, что катастрофа на Каховской ГЭС отразится на уровне воды на других украинских гидроэлектростанциях, из-за чего может возникнуть дисбаланс в энергосистеме. По его словам, несмотря на то, что станция после оккупации не выдавала электроэнергию в систему, прорыв нарушил целостность всего гидроузла. Соответственно есть риск, что гидроэнергетика, которая балансировала украинскую энергосистему, не сможет работать на необходимую мощность.

«В этой связи мы рассчитываем на поддержку партнеров и увеличение пропускных способностей для наращивания импорта электроэнергии до 2 ГВт», — отметил Герман Галущенко.

Отдельный вопрос, поднятый во время встречи, — это необходимость полного восстановления энергообъектов, которые будут разрушены из-за подрыва и вызванного им наводнения. Речь идет о сетях, генерирующих мощностях, линиях электропередачи. Это потребует колоссальных ресурсов, и Украина будет рассчитывать на поддержку партнеров в этом вопросе. Еврокомиссар Кадри Симсон отметила, что европейская сторона готова поддержать Украину в вопросе увеличения импорта электроэнергии, а также усилить давление на россию. Еврокомиссар подчеркнула, что атака на объекты гражданской энергетической инфраструктуры и генерации — это прямое нарушение международного права, и в следующем пакете санкций в отношении россии ЕС учтет последние события.

Министр энергетики США Дженнифер Гренгольм в свою очередь подчеркнула, что Соединенные Штаты будут продолжать поддержку Украины на всех уровнях и готовы предоставить дополнительную помощь в связи с катастрофой на Каховской ГЭС. Также Минэнерго будет инициировать обращение в Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) по исключению рф из организации.

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