Galaxy S24 Ultra с матовой серебристой панелью (фото) — Finance.ua

Galaxy S24 Ultra с матовой серебристой панелью (фото) Сегодня 03:01 — Фондовый рынок

В сети появляется все больше подробностей об обновлении флагманской линейки смартфонов Samsung. В этот раз достоянием общественности стали подробные фотографии, на которых якобы представлен Samsung Galaxy S24 Ultra.

Интересно, что по данным источника, это настоящий телефон, а не его макет, обычно используемый производителями чехлов и аксессуаров. Источником стал пользователь David Martin (@DavidMa05368498) и хотя у него нет длинной предыстории истоков, высокую вероятность достоверности фото уже подтвердили более именитые сетевые информаторы, включая @EqualLeaks и IceUniverse.

Кроме того, показанное на фото устройство совпадает с более ранней утечкой макетов. На этот раз фотографии позволяют рассмотреть потенциальный Samsung Galaxy S24 Ultra подробнее.

Подтверждаются изменения в дизайне — более угловатый, с плоскими панелями и экраном. Официальный дебют серии Samsung Galaxy S24 ожидается 17 января 2024 года.

Portaltele По материалам:

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