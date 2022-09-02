G7 введет ограничение цен на сырую нефть из рф с 5 декабря — FT — Finance.ua
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G7 введет ограничение цен на сырую нефть из рф с 5 декабря — FT

Энергетика
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Министры финансов стран G7 договорились, что ограничение цен на нефть из рф начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля — для нефтепродуктов.
Об этом сообщает в пятницу Financial Times.
«Ограничения будут действовать в соответствии с эмбарго ЕС на импорт российской нефти: с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля для нефтепродуктов», цитирует FT слова источника, ознакомленного с ситуацией.
Также четыре официальных лица подтвердили, что министры финансов «Группы семи» объявят о соглашении о введении ограничения цен на закупку российской нефти позже в пятницу.
Ограничение цен на российскую нефть поддерживает Европейская комиссия, но нуждается в поддержке со стороны государств-членов ЕС.
В сообщении отмечается, что по мнению разработчиков, эта мера будет наиболее эффективной только в том случае, если она получит поддержку третьих стран, покупающих российскую нефть в больших количествах, например Индии.
«Ограничение цены гарантирует, что каждая страна может получить самую низкую возможную цену, и это хорошо для мира», — сказал координатор санкций Государственного департамента США.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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