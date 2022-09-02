G7 введет ограничение цен на сырую нефть из рф с 5 декабря — FT Сегодня 16:01 — Энергетика

Министры финансов стран G7 договорились, что ограничение цен на нефть из рф начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля — для нефтепродуктов.

Об этом сообщает в пятницу Financial Times

«Ограничения будут действовать в соответствии с эмбарго ЕС на импорт российской нефти: с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля для нефтепродуктов», цитирует FT слова источника, ознакомленного с ситуацией.

Также четыре официальных лица подтвердили, что министры финансов «Группы семи» объявят о соглашении о введении ограничения цен на закупку российской нефти позже в пятницу.

Ограничение цен на российскую нефть поддерживает Европейская комиссия, но нуждается в поддержке со стороны государств-членов ЕС.

В сообщении отмечается, что по мнению разработчиков, эта мера будет наиболее эффективной только в том случае, если она получит поддержку третьих стран, покупающих российскую нефть в больших количествах, например Индии.

«Ограничение цены гарантирует, что каждая страна может получить самую низкую возможную цену, и это хорошо для мира», — сказал координатор санкций Государственного департамента США.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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